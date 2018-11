in ultimii ani, E.ON a investit circa 3 milioane de euro in 54 de scoli, pentru imbunatatirea conditiilor de educatie si economisirea energiei. Peste 35.000 de elevi si profesori din 16 judete ale tarii au beneficiat de proiectul derulat in ultimii sase ani. Numai in acest an, 10 scoli din 10 judete au fost dotate cu sisteme de iluminat cu leduri.

„Energie in scolile copilariei”, programul derulat de compania E.ON Romania dedicat imbunatatirii conditiilor de studiu si eficientizarii consumului de energie prin iluminarea bazata pe tehnologie led a salilor de clasa, a continuat si in acest an in scoli si licee din judetele Sibiu, Harghita, Bistrita Nasaud, Maramures, Timis, Hunedoara, Bacau, Iasi, Botosani si Vaslui.

Datorita proiectului, peste 10.000 de elevi si profesori din 10 scoli beneficiaza, in noul an scolar, de conditii de studiu mai bune. Proiectul din acest an a insemnat achizitia si montarea a circa 6.000 corpuri de iluminat si a 15.000 tuburi led, efortul investitional al companiei E.ON fiind estimat la 650.000 euro.

Corpurile de iluminat cu tehnologie led aduc o economie de electricitate pentru iluminat de pana la 80% comparativ cu cele clasice, conform producatorilor, ceea ce se va traduce pentru beneficiari prin facturi mai mici pentru energia electrica.

Beneficiile noilor corpuri de iluminat nu se opresc la un consum sensibil mai scazut, iluminatul cu led avand o durata de viata de cateva ori mai mare fata de sistemele clasice, intre 50.000 si 100.000 de ore de functionare, si o luminozitate superioara, respectiv 98% din cea naturala. Un alt aspect important al utilizarii tehnologiei led, mai ales pentru elevi, este faptul ca aceasta este mai sanatoasa, de exemplu nu apar fluctuatii, studiul la o lumina improprie poate cauza tensionarea ochilor si dureri de cap.

“imbunatatirea conditiilor de desfasurare a lectiilor pentru copii intr-o maniera sustenabila, ajutand si la o reducere a consumului destinat iluminatului spatiilor de studiu dar si a emisiilor de CO2, este un bun exemplu al modului in care ne dorim sa ne implicam in domeniul educatiei, si nu numai. Speram ca astfel vom contribui la cresterea performantelor scolare si la transformarea salilor de curs in locuri mult mai prietenoase”, a declarat Dan Morari, Director General Adjunct al E.ON Romania.

Proiectul s-a desfasurat anul acesta in perioada aprilie-octombrie, finalizarea fiind marcata, pe 30 octombrie a.c., la Colegiul Pedagogic “Stefan cel Mare” din Bacau.

“E minunat acest proiect initiat si finantat de E.ON. Eu sincer nici nu as fi sperat sa investeasca cineva o asemenea suma in modernizarea tuturor corpurilor de iluminat din liceul nostru”, spune prof. dr. Elena Lavinia Baisan, director al Colegiului Pedagogic „Stefan cel Mare” din Bacau.

Festivitatea de inaugurare a noului sistem de iluminat a adus si lectii interesante despre energie sustinute de voluntari din compania E.ON, nelipsind nici cadouri surpriza pentru copiii care au participat la aceste lectii.

“Energie in scolile copilariei” a debutat in 2012, iar de atunci, an de an, au fost montate 27.500 de corpuri de iluminat si 67.000 de tuburi economice si cu led, suma investita de companie in acest proiect fiind de aproape 3 milioane de euro.

Proiectul a fost implementat in 54 de unitati de invatamant din 16 judete din tara, din mediul rural si urban, peste 35.000 de elevi si cadre didactice fiind beneficiari directi.

Unitatile scolare incluse in proiectul Energie in scolile copilariei 2018 sunt:

Liceul Onisifor Ghibu – Sibiu (Sibiu);

Scoala Generala Xantus Yanos – Miercurea Ciuc (Harghita)

Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare – Bistrita (Bistrita Nasaud);

Liceul Teoretic Ioan Buteanu – Somcuta Mare (Maramures);

Scoala Gimnaziala nr.1 – Jimbolia (Timis);

Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida – Petrosani (Hunedoara);

Colegiul Pedagogic Stefan cel Mare – Bacau (Bacau);

Liceul Tehnologic Agricol Mihail Kogalniceanu – Iasi (Iasi);

Scoala Profesionala Speciala Ion Pillat – Dorohoi (Botosani);

Scoala Gimnaziala – Perieni (Vaslui).

incepand cu anul 2005, E.ON Romania a sustinut cu peste 12 milioane euro numeroase proiecte de responsabilitate sociala in comunitatile in care isi desfasoara activitatea, numarul total al beneficiarilor acestor initiative ridicandu-se la aproximativ 295.000. Numai in domeniul educatiei au fost derulate proiecte de peste 5,7 milioane euro, de acestea beneficiind circa 190.000 de copii.