Dupa intrarea în insolventa a constructorului Variantei ocolitoare Bârlad, Daniel Olteanu cere masuri rapide

• Intrarea în insolventa a companiei care deruleaza contractul de construire a Variantei ocolitoare Bârlad a determinat o reactie imediata din partea deputatului Daniel Olteanu. Acesta a avut, de-a lungul timpului, mai multe interventii publice, interpelari, si declaratii în Parlament, în care a atras atentia ca modul în care CNAIR si Ministerul Transporturilor gestioneaza reabilitarea DN18 s-ar putea rasfrânge si asupra derularii contractului aferent Variantei ocolitoare Bârlad.

«Am transmis mai multe interpelari ministrilor Transporturilor, de-a lungul timpului, cu privire la investitiile în infrastructura Moldovei si, ca parlamentar ales în Circumscriptia Vaslui, este firesc sa acord o atentie sporita modului în care este implementat programul politic si de guvernare, modul în care sunt respectate promisiunile electorale. Din aceasta perspectiva, Varianta ocolitoare Bârlad este, deocamdata, singurul proiect mediu a carui executie ar putea demara la nivelul judetului Vaslui, o necesitate de zeci de ani si o promisiune nematerializata de catre toate guvernarile. Dati-mi voie sa preiau îngrijorarile bârladenilor si ale tuturor celor preocupati de aceasta investitie, dupa aparitia informatiei cu privire la intrarea în insolventa a constructorului desemnat, compania Tehnic Asist», îsi explica Daniel Olteanu demersul în fata ministrului Transporturilor.

Deputatul vasluian i-a atras atentia ministrului, în cadrul unei noi interpelari, asupra unei posibile responsabilitati a CNAIR în intrarea în insolventa a companiei desemnate sa execute Varianta ocolitoare Bârlad. «Este foarte important sa ne asiguram de faptul ca antreprenorul nu are nicio piedica din partea statului în derularea contractului, dar si ca lucrarile executate vor fi conforme din punct de vedere calitativ. În acest sens, dupa cum am sesizat si cu alte ocazii, exista suspiciuni întemeiate ca modul de derulare a contractului „Reabilitare DN18 LOT 1 Moisei – Borsa km 131+627 – km 156+232 – BEI – etapa VI”, în valoare de 83,72 milioane lei, gestionat de CNAIR si cu executant Tehnic Asist, ar putea fi una dintre cauzele care au dus la insolventa acestei companii, iar efectele sa se rasfrânga si asupra derularii contractului aferent construirii Variantei ocolitoare Bârlad. Reamintesc faptul ca acest contract are data începerii lucrarilor 24.08.2015, presupune reabilitarea a 24 km de drum national, are câteva termene de finalizare a lucrarilor amânate, aflându-se în prezent la un stadiu fizic de 85,20% si un stadiu financiar de 69,35%, ceea ce înseamna lucrari efectuate fara a le fi încasata contravaloarea de aproximativ 12 milioane lei. Este descalificant pentru CNAIR, în conditiile în care explicatiile sunt „alocarile insuficiente pentru efectuarea platilor catre antreprenor”, sa asiste pur si simplu la aceasta viteza de executie de 6 km reabilitare drum national / an, finalizarea lucrarilor fiind amânata pentru 2019, termen nedefinit clar, chiar conform CNAIR. Va reamintesc, în context, cele mai recente declaratii ale domnului ministru de Finante, Eugen Teodorovici: „nimeni nu opreste companiile statului sa faca investitii”, si faptul ca, la rectificare, Ministerul Transporturilor a avut sume bugetate si neconsumate de peste 1 miliard lei!», noteaza deputatul ALDE în interpelarea adresata sefului de la Transporturi.

Daniel Olteanu îi cere ministrului Transporturilor „garantii ca antreprenorul Tehnic Asist are capacitatea tehnica si economica de a duce la bun sfârsit contractul aferent construirii Variantei ocolitoare Bârlad”, precum si identificarea si tragerea la raspundere a celor responsabili de efectuarea cu întârziere a platilor catre constructori, dar si de nealocarea fondurilor necesare derularii lucrarilor, în conditiile în care, anual, Ministerul Transporturilor a avut, la rectificarile bugetare, fonduri neconsumate.