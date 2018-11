Drapelele a doua unitati militare din Barlad, decorate de presedintele Klaus Iohannis

• Cu prilejul aniversarii unui secol de la infaptuirea Marii Uniri, presedintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Virtutea Militara in grad de Cavaler, cu insemn de pace, pentru militari, Drapelului de Lupta al Batalionului 83 LAROM „Bogdan I”, respectiv Drapelului de Lupta al Batalionului 85 Sprijin Logistic „General Mihail Cerchez”. Ambele unitati militare functioneaza in cadrul Garnizoanei Barlad.

In jurul datei de 1 Decembrie 2018, cand sarbatorim Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, respectiv Ziua Nationala a Romaniei, Batalionul 83 LAROM „Bogdan I” si Batalionul 85 Sprijin Logistic „General Mihail Cerchez”, doua dintre cele patru unitati militare ce compun Garnizoana Barlad, vor primi un cadou prin care li se confirma valoarea chiar de catre seful statului. Este vorba despre Ordinul Virtutea Militara in grad de Cavaler, cu insemn de pace, pentru militari, conferit de presedintele Klaus Iohannis Drapelului de Lupta al celor doua batalioane, „in semn de recunoastere a faptelor importante savarsite pe timpul indeplinirii misiunilor militare, pentru rezultatele deosebite obtinute in procesul instruirii si al pregatirii profesionale”. Decretele prezidentiale nr. 931 si 934 au fost semnate pe 21 noiembrie si publicate in Monitorul Oficial nr. 992 din 23 noiembrie 2018.

Batalionul 83 LAROM „Bogdan I”

Divizionul 83 LAROM a luat fiinta la 4 octombrie 2004, ca structura componenta a Brigazii 8 Artilerie Mixta „Alexandru Ioan Cuza”. Unitatea cu un grad ridicat de mobilitate este destinata inca de la infiintare pentru apararea colectiva a NATO si pentru asigurarea actiunilor militare ale fortelor de coalitie sau nationale. Din 3 aprilie 2006 si-a schimbat numele in Batalionul 83 LAROM, prin ordinul ministrului Apararii Nationale primind si denumirea onorifica „Bogdan I”, dupa domnitorul de al carui nume se leaga intemeierea statului liber de sine statator al Moldovei, Bogdan I, mereu aflat in lupte pentru apararea libertatii, ce are inaltul merit istoric de a fi dobandit independenta Moldovei.

Batalionul 83 LAROM a fost rezultatul unui nou si sustinut proces de modernizare continua a performantelor tehnicii militare din dotare prin Programul de Modernizare a Sistemului Reactiv APRA 40, in sistemul „LAROM” ale carui performante au crescut semnificativ prin cresterea distantei de la 20,4 la 45 km, a preciziei de lovire si scaderea timpului de reactie, sporirea efectului la tinta, prin utilizarea unui sistem automatizat de conducere a focului „ACCS” care, prin utilizarea sistemului GPS, are capacitatea de determinare a pozitiei in 10 secunde de la ocuparea acesteia. Unitatea militara a participat la mai multe exercitii nationale ample, pe parcursul carora militarii batalionului au dat dovada de profesionalism, ducand misiunile specifice la indeplinire si indeplinind scopul final propus, respectiv afirmarea Batalionului ca structura pusa la dispozitia NATO.

Desi au trecut doar 14 ani de la infiintare, in aceasta scurta perioada, Batalionul 83 LAROM a desfasurat numeroase si diverse misiuni cu un grad mare de dificultate, cu rezultate pozitive care au scos mereu in evidenta pregatirea excelenta a personalului angajat. Batalionul nu a participat pana acum ca structura independenta la misiuni internationale, dar militarii batalionului au reprezentat si reprezinta cu succes unitatea in misiuni desfasurate in Teatrele de Operatii din Kosovo, Irak sau Afganistan.

Batalionul 85 Sprijin Logistic „General Mihail Cerchez”

Batalionul 85 Logistic a luat fiinta tot la 4 octombrie 2004, insa in baza dispozitiei Statului Major General din 20 mai 2010, incepand cu data de 1 iulie 2010, batalionul si-a schimbat denumirea in Batalionul 85 Sprijin Logistic. In anul 2006, in cadrul unui ceremonial festiv organizat la comandamentul Brigazii 8 LAROM, batalionului i-a fost inmanat drapelul de lupta, ocazie cu care a primit denumirea onorifica „General Mihail Cerchez” si s-a aprobat steagul de identificare si insemnul heraldic al unitatii. In scurta perioada de la infiintare, batalionul a executat numeroase misiuni de sprijin logistic pentru comandamentul Brigazii 8 LAROM si pentru unitatile brigazii, participand la toate exercitiile si aplicatiile cu si fara trageri de lupta ale acestora.

Batalionul 85 Sprijin Logistic „General Mihail Cerchez” s-a remarcat si prin operativitatea cu care a raspuns solicitarilor institutiilor statului si autoritatilor locale, participand cu subunitati de transport in situatii de urgenta pentru limitarea si inlaturarea efectelor calamitatilor naturale din zona de responsabilitate. Multitudinea de misiuni executate cu personalul batalionului precum si activitatile de pregatire au condus la formarea unui corp de cadre valoros, de buni specialisti in domeniul logistic care fac din Batalionul 85 Sprijin Logistic „General Mihail Cerchez” una din unitatile de baza din cadrul Brigazii 8 LAROM.

Pana acum, unitatea militara nu a participat la misiuni internationale ca structura independenta, dar militarii batalionului au reprezentat si reprezinta cu succes unitatea in misiuni desfasurate in Teatrele de Operatii din Kosovo, Bosnia-Hertegovina, Irak sau Afganistan.

