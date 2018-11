Dosarul „maidanezul” se ingroasa! Urmarile scandalului capturarii maidanezilor din Barlad: doua plangeri penale si amenzi de 16.300 de lei!

incercarile de intimidare si de blocare a hingherilor care, pe 1 noiembrie, dupa o pauza de mai bine de trei luni, au demarat o noua actiune de capturare a cainilor fara stapan de pe strazile Barladului nu au ramas fara ecou. Sase reprezentanti de la doua asociatii care se ocupa de patrupedele din oras au fost sanctionati de politistii locali cu 21 de amenzi contraventionale, in cuantum total de 16.300 lei. in plus, doua persoane s-au ales cu dosare penale pentru loviri si alte violente si distrugere.

Avand in vedere contractul de colaborare si servicii sanitar-veterinare nr. 132 din 24 octombrie 2018, incheiat intre Primaria Barlad si Asociatia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor „IVETS” Galati, cu privire la capturarea cainilor fara stapan de pe domeniul public al orasului, prin adresa nr. 22860/2018, autoritatea publica locala a solicitat sprijin cu efective de politisti locali in zonele in care se actioneaza pentru capturarea maidanezilor, cu scopul de a preveni acte de violenta indreptate impotriva personalului primariei si al ONG-ului galatean.

„in baza prevederilor art. 6, lit. f din Legea Politiei Locale nr. 155/2010, referitoare la atributiile Politiei Locale care «asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori actiuni specifice», pe 1 noiembrie, incepand cu ora 06.30, au fost desemnati doi politisti locali sa indeplineasca aceasta misiune. intrucat, in jurul orei 08.00, mai multe persoane au impiedicat reprezentantii primariei si pe cei ai Asociatiei pentru Supravegherea si Protectia Animalelor «IVETS» Galati sa execute activitatile prevazute in contract, prin exercitarea de acte de agresiune fizica, adresarea de cuvinte jignitoare, acte de intimidare (materializate in filmari si fotografii), s-a impus interventia cu forte suplimentare pentru a preintampina alte fapte cu violenta si acte de tulburare a ordinii si linistii publice. Drept urmare, fata de sase persoane au fost luate masuri de sanctionare contraventionala, pentru incalcarea in mod repetat, la diferite intervale de timp, a mai multor acte normative: Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice – art. 2, pct. 1, pct. 31 si pct. 36; Hotararea Consiliului Local Municipal nr. 22/2002 – art. 4, lit h; Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun”, a precizat Vasile Chelaru, directorul executiv al Politiei Locale Barlad.

Potrivit acestuia, in urma incalcarii actelor normative enumerate mai sus, au fost aplicate 21 de amenzi contraventionale in cuantum total de 16.300 lei. in plus, pentru ca doua persoane au sesizat infractiunea de loviri sau alte violente si distrugere, plangerile acestora si documentele intocmite de politistii locali urmeaza sa fie inaintate Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad. in consecinta, pe langa amenzile usturatoare, doi dintre reprezentantii ONG-urilor care i-au impiedicat pe hingheri sa captureze cainii fara stapan pe 1 noiembrie se vor alege si cu dosare penale pentru loviri sau alte violente si distrugere. Pentru a se evita inmultirea amenzilor in legatura cu alte eventuale scandaluri pe marginea capturarii maidanezilor, politistii locali le atrag atentia reprezentantilor asociatiilor de protectie a animalelor si sustinatorilor acestora sa-si exprime opiniile in mod civilizat si sa semnaleze autoritatilor presupusele ilegalitati care cred ca se comit, fara a impiedica insa organele de ordine sau ale administratiei publice locale sa-si exercite atributiile.