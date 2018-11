Directorul Pietelor din Barlad a demisionat din functie

La nici un an si jumatate de la castigarea concursului, Iulian Bica, directorul Directiei pentru Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor (DAPPC) Barlad, si-a dat demisia din functia de conducere detinuta din motive personale. Dupa ce, initial, pe 23 octombrie, a depus actul la Registratura DAPPC, marti, 30 octombrie, a repetat gestul, de aceasta data, demisia fiind depusa la Registratura Primariei Barlad, iar ulterior le-a fost comunicata si consilierilor locali, care aveau sedintele de comisii de specialitate.

„Domnul Baca a invocat motive strict personale, asupra carora nu doreste sa faca niciun comentariu in mod public. in sedinta de comisii a Consiliului Local Barlad de astazi (ieri, 30 octombrie, n.r.), acesta a declarat ca va le inainta consilierilor o informare in care nu va enumera alte motive in afara de cele precizate in demisie. Conform contractului de management semnat, in acest moment, domnul Iulian Baca se afla in perioada de preaviz pana pe data de 3 ianuarie 2019, dupa care isi va incheia raporturile cu DAPPC si cu Primaria Barlad”, ne-a declarat Adrian Arnautu, purtatorul de cuvant al primariei.

Trebuie spus ca DAPPC este cea mai profitabila directie din subordinea Primariei si a Consiliului Local, din cadrul ei facand parte parcarile, cele doua piete (Piata „Sfantul Ilie” si Piata Mica), Oborul, Talciocul, cele doua cimitire („Eternitatea” si „Sfintii Trei Ierarhi”), serviciile „Centrul de revitalizare corporala si loisir Barlad”, „Centrul multimedia si spatiul expozitional amenajat in Cinematograful «Victoria»„, Centrul de Afaceri „Tutova”, Stadionul Municipal, etc.