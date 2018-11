Din 2019, barladenii vor plati mai putin pentru gunoi

• De anul vitor, barladenii vor plati ceva mai putin pentru colectarea si transportul deseurilor menajere produse in gospodarie. Noua taxa speciala de salubrizare aprobata, vineri, de consilierii locali o va inlocui pe cea in vigoare acum, va fi platita la ghiseele primariei si este justificata de faptul ca, din 2019, va fi implementat proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor solide”.

Inca din luna mai, persoanele fizice din Barlad platesc un tarif de 11 lei/persoana/luna (cu TVA) pentru ca firma care se ocupa in prezent de salubritate, respectiv SC Compania de Utilitati Publice (CUP) SA Barlad, sa colecteze, sa transporte si sa depoziteze deseurile menajere produse de cetateni. Insa, din ianuarie sau februarie cel tarziu, barladenii vor plati doar 8,93 lei/persoana/luna. Si asta pentru ca, in sfarsit, va fi implementat proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor solide”, prin care gunoiul menajer produs de locuitorii judetului nu va mai fi transportat la Braila, ci la platforma ecologica amenajata la Rosiesti. Asa ca, in cazul Barladului, activitatea de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere nu va mai fi executata de SC CUP SA Barlad, ci de o alta firma care a castigat licitatia. In consecinta, taxa actuala platita de barladeni va fi inlocuita de cea stabilita de noul operator de salubrizare. Consilierii locali au votat un proiect de hotarare in acest sens chiar vineri, 23 noiembrie, intr-o sedinta de indata.

„(…) Instituirea taxei speciale de salubrizare determina cresterea calitatii serviciilor, precum si disparitia fenomenului de abandonare si depozitare a gunoaielor pe domeniul public, toti locuitorii beneficiind de colectarea deseurilor. Astfel, in scopul armonizarii tarifelor si taxelor aplicabile pe raza de competenta a unitatilor administrativ teritoriale membre, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Vaslui a fost de acord cu stabilirea unui sistem de taxe speciale ce vor asigura finntarea serviciului de salubrizare de care va beneficia intreaga comunitate”, se precizeaza in expunerea de motive a proiectului de hotarare aprobat vineri.

Astfel, asa cum au votat consilierii, taxa speciala de salubritate ce va fi platita de persoanele fizice va fi valabila pentru anul 2019 si va fi perceputa de catre Primaria Barlad, de la data inceperii activitatii de colectare si transport de catre operatorul de salubrizare SC URBANA SA Sibiu. Noua taxa va intra in vigoare la data implementarii proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide”, lotul 4 – Zona Barlad. In prima faza, vor trebui reziliate contractele incheiate intre SC CUP SA si cetateni, nu inainte insa ca barladenii sa-si achite restantele catre acesta, iar apoi vor fi incheiate noi contracte cu operatorul sibian. Noutatea consta in faptul ca barladenii vor trebui sa plateasca taxa direct la ghiseele primariei, urmand ca banii colectati de primarie sa fie virati Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Vaslui care, la randul sau, ii va transfera catre firma de salubrizare pentru serviciile prestate.

• Adriana Susnea