Dictatura minoritatii, o realitate: Liberalii au adoptat o pozitie de… opozitie cu orice pret

Suparati ca le-a fost respins un amendament prin care cereau alocarea de fonduri pentru o primarie “liberala”, amendament care, culmea, nici nu avea acoperire financiara in buget, consilierii judeteni PNL au decis sa treaca la represalii, adica sa boicoteze restul sedintei CJ de miercurea trecuta. Din cauza abtinerii de la vot, fara vreo legatura cu propunerile, trei proiecte nu au intrunit cvorumul necesar, fiind respinse. intre acestea, alocarea unor masini catre Centrul Militar si CJCPCT Vaslui, pentru ca aceste institutii sa isi poata desfasura mai bine activitatea! Alte trei propuneri de maxima urgenta ar fi picat, daca o parte dintre consilieri nu ar fi revenit la sentimente mai bune… Pentru asta insa, au avut insa de infruntat privirile taioase ale colegilor liberali!

Debutul ultimei sedinte a Consiliului Judetean nu anunta cu nimic furtuna ce avea sa urmeze si, mai ales, incapatanarea cu care consilierii judeteni liberali au inteles sa faca opozitie de dragul opozitiei. Practic, toate proiectele de hotarare, indiferent ca a fost vorba de rectificare bugetara ori modficari ale statelor de functii ale unor institutii din subordinea CJ, au intampinat impotrivirea liberalilor. Acestia au evitat sa voteze «impotriva», in schimb s-au abtinut de fiecare data, constienti fiind ca sase dintre hotarari, care priveau chestiuni de patrimoniu, aveau nevoie de doua treimi din voturi pentru a fi adoptate. Or, in conditiile in care la sedinta au fost doar 29 din cei 33 de consilieri judeteni, voturile celor 10 liberali prezenti au fost decisive.

Totul a pornit de la un amendament propus de liberali la proiectul de rectificare a bugetului, privind alocarea din fondul de rezerva aflat la dispozitia presedintelui CJ a sumei de 200.000 lei catre Primaria comunei Stanilesti, pentru ca aceasta sa achite unele datorii si, astfel, sa poata debloca conturile pe care este infiintata o proprire. Propunerea poate ca ar fi avut succes, dar era o problema: in fondul de rezerva nu existau decat 51.000 lei, insuficient pentru punerea in practica a amendamentului.

“Va propun sa amanati depunerea acestui amendament pentru sedinta viitoare. Dupa cum stiti, acum votam alocarea a inca 848 mii lei la fondul de rezerva, si vom avea bani sa satisfacem aceasta cerere, daca va avea votul consilierilor”, a explicat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui. Liberalii insa au insistat in satisfacerea imediata a doleantei lor, desi li s-a explicat, inclusiv de catre directorul Directiei Economice din cadrul CJ, Mircea }utuianu, ca acest lucru nu este posibil din punct de vedere legal. “Prima data trebuie aprobata rectificarea, pentru ca banii sa intre in buget, si abia apoi ii putem folosi, chiar daca, teoretic, fondurile ne stau la dispozitie. Asta nu se poate face insa in cadrul aceleiasi sedinte, ci doar dupa ce hotararea este aprobata, semnata de presedintele CJ, comunicata si intra in vigoare, lucru care nu se intampla imediat”, a explicat acesta. in zadar insa, consilierii liberali au continuat sa ceara discutarea amendamentului, care, la insistentele lor, a fost supus votului si, asa cum era de asteptat, a picat!

Ce a urmat apoi? O… „dictatura a minoritatii”, dupa cum s-a exprimat chiar unul dintre consilierii liberali. Practic, dupa o pauza de consultari, acestia au decis sa se abtina de la vot la toate cele 17 proiecte de hotarare ce urmau pe ordinea de zi, constienti fiind ca astfel vor provoca respingerea unora dintre ele. Zis si facut, iar consecintele au fost respingerea, in cunostiinta de cauza, a trei proiecte, din cauza lipsei de cvorum acestea intrunind doar 19 voturi “pentru”, din cele 22 minim necesare. Este vorba de proiecte care, in sedintele din comisii, primisera aviz pozitiv inclusiv din partea liberalilor. Astfel, Centrul Militar Judetean si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale au fost lipsite de cele doua autoturisme pe care CJ era dispus sa le transmita in folosinta gratuita, pentru ca cele doua institutii sa poata efectua deplasari in judet. Mai mult, s-a respins si propunerea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iasi de a ceda gratuit judetului Vaslui patru autofreze de zapada. “La iarna, cand drumurile vor fi blocate, (…) sa va aduceti aminte de votul de astazi!”, le-a spus vicepresedintele Trifan consilierilor liberali.

Ulterior, acesta a facut apel la “constiinta de ales local”, pentru a nu fi blocate alte trei proeicte de hotarare, a caror adoptare era stringenta, motiv pentru care au si fost introduse suplimentar pe ordinea de zi. “Este vorba de sala de sport pe care dorim sa o construim pentru elevii cu dizabilitati de la Centrul Scolar de Educatie Inclusiva “Elisabeta Polihroniade” Vaslui, a carei contract trebuie semnat zilele viitoare cu Compania Nationala de Investitii, si de unele modificari la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a judetului, incheiat cu operatorul gropii de gunoi ecologic de la Rosiesti, absolut necesare daca dorim ca acest serviciu sa inceapa a functiona la capacitate. Respingerea acestor hotaari ar insemna o amanare pe care nu ne-o permitem, daca dorim implementarea acestor proiecte”, a explicat acelasi Ciprian Trifan.

Apelul sau a fost receptionat de jumatate dintre consilierii liberali, care, dupa o noua pauza de consultari, au revenit la sentimente mai bune si au avizat pozitiv cele trei proiecte de hotarare. Consilierul Gheorghe Veziteu nu a pierdut ocazia sa le spuna colegilor din PSD: “V-am intins totusi o ramura de maslin” iar colega acestuia, Ana Gabriela Timofte, a remarcat ca “Trebuie sa incetam cu luptele si orgoliile politice chiar si din interiorul partidelor, pentru ca vedeti ce se intampla! Nu puteam sa nu votez ceva ce este in interesul vasluienilor, tocmai eu, care mi-am donat garajul cand a fost nevoie ca Primaria Barlad sa implementeze un proiect”, aluzie la discutiile si privirile taioase aruncate de o parte dintre colegii ei liberali care au continuat boicotul si s-au abtinut de la vot. in cele din urma, cele trei proiecte au intrunit voturile necesare si au fost adoptate.

Nu este prima data cand opozitia impiedica, fara vreun motiv aparent, adoptarea unei hotarari importante si juste. in septembrie, demersurile Consiliului Judetean Vaslui pentru preluarea unui imobil apartinand Primariei Iana au fost respinse, tot din cauza abtinerii de la vot a consilierilor judeteni liberali. Imobilul in cauza, dupa renovare si reabilitare, ar fi trebuit sa gazduiasca circa 30 de persoane cu handicap, gazduite in prezent de Complexul de Servicii Comunitare pentru Adulti Husi din subordinea DGASPC, complex pe cale de desfiintare. Atunci, respingerea proiectului s-a facut “din greseala”, liberalii realizand abia ulterior ca, urmare a abtinerii lor, nu s-au strans numarul de voturi necesar aprobarii. Desi, ca si acum, si-au exprimat speranta ca respectivul proiect va fi repus pe ordinea de zi la o sedinta ulterioara, acest lucru nu s-a mai intamplat. Asta pentru ca DGASPC a gasit o alta cale de a ajunge in folosinta cladirii respective, prin incheierea unui parteneriat direct cu Primaria Iana. Problema este ca, prin CJ, institutia ar fi putut accesa mult mai usor fondurile necesare reabilitarii cladirii…