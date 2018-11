Despre Mihail Sadoveanu, la Biblioteca Judeteana Vaslui

La 138 de ani de la nasterea scriitorului, Biblioteca Judeteana „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui a organizat un eveniment aparte. Conferinta lunara din seria „Dupa-amiezi culturale la Vaslui” s-a desfasurat sub forma unor miniconferinte sustinute de profesori vasluieni care au tratat in lucrarile stiintifice fenomenul Sadoveanu.

Seria de conferinte „Dupa-amiezi culturale la Vaslui”, sustinuta lunar la Biblioteca Judeteana „Nicolae Milescu Spatarul”, al carei coordonator este prof. univ. dr. Constantin Dram, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi, a continuat in luna noiembrie aducand in prim plan pe unul dintre marii scriitori romani, Mihail Sadoveanu.

Cei 138 de ani de la nasterea sa au fost marcati printr-un amplu eveniment, concretizare a unei idei mai vechi a prof. univ. dr. Constantin Dram. Daca, pana acum, publicul vasluian asista la un monolog al conferentiarilor, de aceasta data, cei prezenti au avut parte de cateva miniconferinte sustinute de profesori de limba si literatura romana, moderati de Pavel Toma, profesor la Liceul „Ion Micu” din Vaslui, care a punctat faptul ca profesorii au o mare responsabilitate – de a pastra locul scriitorului in constiinta elevilor.

in deschidere, Constantin Dram a expus cateva paradoxuri sadoveniene: Sadoveanu si capcanele romantismului, lista neagra din povestirile sadoveniene, sadovenizarea („orice text este transformat intr-o patina”, aici intrand poeticitatea, intrucat „Sadoveanu cugeta poetic”), ultima parte a vietii sale care, de altfel, este si cea mai comentata (brosura „Lumina vine de la rasarit”, functia de presedinte al Marii Adunari Nationale). Universitarul iesean a subliniat faptul ca este important sa facem distinctia dintre opera si biografie si a conchis ca Sadoveanu „este scriitor, si nu orice fel de scriitor, iar celelalte sunt pacate omenesti”.

Profesorul Pavel Toma, moderatorul evenimentului, a identificat cadre didactice care au tratat in lucrarile stiintifice (licenta, grade didactice) „fenomenul Sadoveanu”. Astfel, au avut interventii profesorii: Aurelia Curelaru, Liceul „Ion Micu” Vaslui, care a analizat textul sadovenian sub aspect fonetic, lexical si morfologic si a concluzionat ca intreaga lui opera este o „poezie-n proza”; Luminita Elena Oatu, de la acelasi liceu vasluian, cu o expunere despre magic si fantastic in opera lui Mihail Sadoveanu; Alina Mucenica, Scoala Gimnaziala nr. 1 Ibanesti, care a facut o incursiune in lirismul prozei sadoveniene; Ana Maria Lefter, Scoala Gimnaziala „Maresal Constantin Prezan” Dumesti, care a aprofundat aspectele traditionale din romanul Baltagul, trilogia vietii (nastere, nunta, inmormantare), simbolurile din roman regasindu-se intr-o expozitie cu lucrari ale elevilor din Dumesti, expozitie intitulata sugestiv „Cuvant si culoare – din Magura la Dumesti”; Ana Maria Vlad, Scoala Gimnaziala „Vasile Alecsandri” Vaslui, care a adus in fata celor prezenti o fateta a omului Sadoveanu impatimit de jocul de sah, o experienta reflectata in numeroase cugetari sahiste ale scriitorului.

„Conferinta lunara care se organizeaza la Biblioteca Judeteana s-a desfasurat, in aceasta luna, sub semnul noutatii. Nadajduim ca i-am surprins intr-un mod placut pe toti cei care ne-au trecut pragul si ii asiguram ca institutia noastra va continua seria surprizelor placute”, a declarat Voicu Gelu Bichinet, directorul Bibliotecii Judetene.

• Alina Tanasa, Serviciul Informatizare, Informare Bibliografica, Prelucrarea si Completarea Colectiilor din cadrul Bibliotecii Judetene „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui