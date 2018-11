Daniel Olteanu: Solidaritate pentru Moldova si judetul Vaslui, care sarbatoresc Centenarul în izolare

• Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, lanseaza un nou apel la solidaritate în ceea ce priveste proiectele Moldovei, singura provincie istorica fara acces la autostrada, care sarbatoreste în izolare 100 de ani de la Marea Unire. Deputatul ALDE sustine ca idealul celor care sperau, în 1918, ca România va ramâne puternica si unita nu se poate realiza în conditiile în care românii sunt mai dezbinati ca niciodata, iar birocratia a ajuns sa desparta inclusiv cele doua capitale românesti, Bucuresti si Chisinau, ce ar putea fi unite, pe traseul cel mai scurt, de autostrada Tisita – Albita, aflata pe un coridor european de transport, finantabila si cu fonduri europene.

În cadrul unei declaratii sustinute în plenul Parlamentului, Daniel Olteanu a aratat ca, daca Moldova a fost “locul rezistentei pâna la capat” în anii Primului Razboi Mondial, moldovenii nu mai trebuie sa traiasca astazi în «acelasi loc al rezistentei pâna la capat, al lipsurilor si al subdezvoltarii». Deputatul ALDE le-a transmis colegilor sai îndemnul de „a da mâna cu mâna” în anul Centenarului, pentru ca „vointa tuturor de solidaritate” în jurul unor proiecte concrete reprezinta singura cale de a reconstrui România, în perspectiva urmatorilor 100 de ani.

«2018 ar fi trebuit sa fie momentul în care, privind la veacul pe care l-au lasat în urma bunicii si strabunicii nostri, ambitia românilor de a ramâne împreuna într-o Românie unita sa renasca. Mai mult decât atât, sa fie pusa în slujba unor proiecte concrete, care sa dea contur perspectivelor din urmatorii 100 ani. Avem un trecut construit de oameni vrednici, care au facut din vointa si din curaj arme mai puternice decât timpul, si un prezent care nu rivalizeaza nici macar palid cu faptele celor care sperau, în 1918, ca România va ramâne puternica si unita. Dupa 100 ani de Unire, suntem, însa, mai dezbinati ca niciodata. Rupti între Est si Vest, între Bucuresti si restul tarii, între orase si sate, cu doua capitale românesti, Bucuresti si Chisinau, despartite de birocratia care nu le vrea unite de o autostrada pe traseul cel mai scurt, pe la Albita. Cu o capitala spirituala, Alba Iulia, mai aproape ca timp parcurs de Budapesta decât de Vaslui. Suntem sfarmati nu în doua, ci în mai multe Românii care îsi revendica drepturile fara încetare: cea a saracilor si cea a bogatilor, cea a nostalgicilor si cea a revolutionarilor, cea a traditionalistilor si cea a ultramodernistilor. Cu totii români, dar captivi într-un conflict surd de opinii, într-o tara a extremelor, care nu mai seamana cu idealul României din care artizanii Unirii si-au facut icoana. E limpede pentru toata lumea ca, în aceste conditii, bucuria Centenarului nu poate fi una deplina pentru niciunul dintre românii acestei Românii care nu se poate reface singura, din cioburi. Sta în puterea noastra sa reluam firul istoriei de acum 100 de ani si sa refacem, în fiecare colt de tara, România pe care si-au dorit-o înaintasii», a declarat Daniel Olteanu.

El le-a cerut colegilor sai din Parlament solidaritate fata de toate proiectele Moldovei, singura regiune care a avut un parcurs diferit, din punct de vedere al dezvoltarii, comparativ cu restul tarii. «Ca parlamentar de Vaslui, am transmis, de-a lungul acestui an, apeluri la unitate si solidaritate cu Moldova si judetul Vaslui, un judet care sarbatoreste 100 de ani de la Marea Unire cu capul plecat. O data în fata Bucurestiului si a zonelor bogate din tara, care au cunoscut rasfatul dezvoltarii din miliardele de euro alocate de la bugetul statului, în vreme ce blestemul saraciei si al izolarii s-a înfipt dincolo de Siret. A doua oara, în fata României Mari de la 1918, care nu le-a ursit provinciilor sale unite sa aiba acelasi destin. Ce vreau sa subliniez este ca nu rusinea e motivul pentru care moldovenii, vasluienii trec peste Centenar cu fruntile plecate, ci modestia si bunul-simt care i-au facut pâna acum sa îndure sacrificiul de a fi lasati în urma, în “locul rezistentei pâna la capat”, asa cum s-a vorbit despre Moldova în anii Primului Razboi Mondial, decisivi pentru pasul din 1918. Arc peste timp, în 2018, Moldova nu mai trebuie sa fie acelasi loc al rezistentei pâna la capat, al lipsurilor si al subdezvoltarii. Va rog sa nu ramâneti indiferenti, stimati colegi, la îndemnul de a da mâna cu mâna, pentru ca idealul dintotdeauna al românilor, acela de a ramâne împreuna, sa nu fie irosit din orgoliu, egoism sau ignoranta. Marea Unire nu e a celor care se pretind patrioti vizionari, ci a celor care demonstreaza vointa de solidaritate. Aceasta este cea mai puternica arma pe care o avem la îndemâna acum, în anul Centenarului, pentru a reconstrui România, iar Moldova este prima regiune din tara unde românii asteapta sa vada ca nu au fost uitati de fratii lor. „Din împrejurarile de azi, România trebuie sa iasa întreaga si mare!”, spunea, în urma cu mai bine de 100 de ani, în Parlament, Nicolae Titulescu. As vrea ca fiecare dintre dumneavoastra sa pastreze în gând aceste cuvinte, când vom spune, la 1 Decembrie, „La multi ani, România!”», a sustinut Daniel Olteanu în plenul Camerei Deputatilor.