Daniel Olteanu, ALDE: «La alegerile din 2020, vasluienii trebuie sa incline balanta in favoarea oamenilor politici responsabili»

Calendarul intalnirilor de lucru regionale pe care le-a initiat deputatul Daniel Olteanu, in calitate de presedinte ALDE Vaslui, ramane batut in cuie. Duminica, iberal-democratii vasluieni din zona Husi s-au reunit la Oltenesti, unde au discutat despre organizarea filialelor locale si despre strategia politica pentru alegerile din urmatorii doi ani.

Oltenesti a fost, duminica, un punct fierbinte pe harta judetului, din punct de vedere politic. Daniel Olteanu, presedintele ALDE Vaslui, i-a chemat la discutii pe alesii locali si reprezentantii organizatiilor locale ALDE din zona de est a judetului. Deputatul, care si-a asumat un obiectiv curajos pentru anul 2020, acela ca ALDE sa devina a doua forta politica din judetul Vaslui, le-a cerut colegilor sai sa se mobilizeze si sa demonstreze ca sunt demni de increderea electoratului vasluian.

„Vasluienii au nevoie de solutii pentru problemele lor si de oameni capabili sa munceasca pentru a le oferi aceste solutii. Le-am spus si colegilor, fara promisiuni, fara angajamente mincinoase, doar fapte si rezultate. Cine mai crede ca poate castiga increderea vasluienilor altfel, se insala!”, a spus presedintele Olteanu, care a subliniat ca liderii locali din zona Husi i-au confirmat asteptarile in ceea ce priveste implicarea si seriozitatea cu care isi asuma confruntarea politica, in comunitatile din care fac parte.

„Am tinut mult sa ma intalnesc cu fiecare presedinte de organizatie din fiecare colt de judet. E important pentru mine sa plec la drum cu imaginea exacta a ceea ce inseamna ALDE astazi, la nivel de localitate, comuna si oras. Ceea ce am gasit in zona Vaslui si Husi confirma asteptarile mele, avem o baza solida de la care incepem sa construim si se contureaza profiluri de candidati care, sper eu, vor castiga o serie de primarii importante la alegerile din 2020”, a mai spus presedintele ALDE Vaslui.

Daniel Olteanu a discutat cu liberal-democratii din zona de est a judetului si despre criteriile in baza carora vor fi desemnati candidatii ALDE in 2020, cel mai important dintre acestea fiind proiectele pe care le-au pus in aplicare sau cele pe care si le propun membrii ALDE pentru comunitatile lor.

O prima evaluare a activitatii organizatiilor locale va fi facuta chiar la sfarsitul anului, in cadrul sedintei Delegatiei Permanente Teritoriale a ALDE Vaslui. „Pana la finele acestui an, voi avea, impreuna cu colegii din conducerea judeteana, o imagine clara asupra modului in care se misca lucrurile in fiecare organizatie, vom sti unde sa intervenim si cum sa acceleram ritmul, daca va fi cazul. Eu sunt convins ca toti membrii ALDE au inteles cat de important e sa-si asume ceea ce reprezinta fiecare in comunitatea din care face parte si sa isi aduca aportul la constructia unei organizatii puternice, a carei prioritate este sa lucreze in beneficiul vasluienilor”, a declarat deputatul Daniel Olteanu.

La finalul intalnirii de lucru, Olteanu a avut un mesaj si pentru vasluieni, carora le-a transmis ca e nevoie sa cantareasca foarte atent optiunile politice pe care le au, in acest moment, si sa incline balanta in favoarea oamenilor politici responsabili, care lucreaza pentru ca lucrurile sa mearga in directia buna si in judetul Vaslui.