Daniel Olteanu, ALDE: Ghiozdanele elevilor, mai usoare dupa modificarea Legii Educatiei

Daniel Olteanu, viceliderul grupului parlamentar din Camera Deputatilor, a salutat modificarea unui paragraf din Legea Educatiei, menit sa usureze, la propriu, viata elevilor, care nu vor mai fi nevoiti sa transporte zilnic decat materialele scolare strict necesare.

Modificarile legislative care au efecte directe asupra vietii de zi cu zi sunt salutare, cu atat mai mult daca acestea se refera la copii. in curand, elevii vor fi protejati suplimentar printr-o prevedere clara, care a trecut deja de Camera Deputatilor. E vorba de modificarea unui paragraf din Legea Educatiei, care, in forma noua, precizeaza la Art. 83 – (1) ca „unitatile didactice de invatamant preuniversitar asigura fiecarui elev un spatiu special, cu acces individual, pentru depozitarea manualelor, rechizitelor si a altor auxiliare didactice, inclusiv in afara orelor didactice.”

Astfel, spune deputatul Daniel Olteanu, „copiii nu vor mai fi nevoiti, in conditiile in care exista un spatiu de depozitare, sa transporte zilnic la scoala obiecte inutile, ci doar sa aiba la ei cartile si caietele necesare pentru temele si activitatile curente. Am vazut, nu o data, copii incovoiati sub greutatea ghiozdanelor, iar aceasta imagine va disparea dupa aparitia noii modificari legislative. Stiu ca exista deja unitati de invatamant care pun la dispozitia elevilor astfel de dulapuri, de spatii de depozitare, dar ele sunt mai degraba o exceptie. Aceasta facilitate va trebui asigurata tuturor copiilor, fara exceptie, atat din mediul urban, cat si din mediul rural”, a declarat Daniel Olteanu, care si-a exprimar speranta ca, „in vederea aplicarii acestei prevederi importante pentru sanatatea elevilor, administratiile din tara vor gasi cele mai bune solutii, cu sprijinul Guvernului, acolo unde e cazul, pentru a crea spatii de depozitare optime”.

Dupa ce a trecut de Camera Deputatilor, aceasta modificare legislativa va ajunge in Senat iar apoi, la promulgare.