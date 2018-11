Daniel Olteanu, (ALDE): Diferentele de perceptie intre Bucuresti si restul lumii trebuie acceptate si corectate

• Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, atrage atentia ca impactul agendei europene din urmatorii ani va fi unul semnificativ pentru Romania in masura in care toti actorii de pe scena politica se vor implica si vor conlucra pentru ca realitatea romaneasca sa se reflecte identic la nivelul intregii tari si in lume. Invitat la Sinaia, la cea de-a XV-a editie a Academiei Europene pentru Tineri Lideri Politici, deputatul ALDE a aratat ca responsabilitatea liderilor politici actuali si viitori trebuie sa fie, pe langa indeplinirea obiectivelor comune europene, si aceea de a asigura consolidarea statutului si reputatiei nationale a Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene.

Daniel Olteanu le-a vorbit tinerilor prezenti la evenimentul organizat de Centrul Roman de Politici Europene despre provocarile politice actuale, in contextul preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania. Olteanu a subliniat ca unitatea in jurul obiectivelor comune si consecventa reprezinta cele mai dificile probe pentru alesii trimisi la Bucuresti. Deputatul ALDE considera ca prioritatea zero ar trebui sa fie „asigurarea unui climat intern favorabil dezvoltarii echilibrate, in termeni de coeziune economica si sociala care sa poata fi resimtiti de catre fiecare roman in parte, indiferent de zona in care traieste”. In aceste conditii, Olteanu a transmis un apel la pragmatism si la solidaritate, cerand tuturor politicienilor consens in ceea ce priveste atenuarea decalajelor regionale care vizeaza Moldova, singura regiune fara acces la autostrada.

In ceea ce priveste mandatul Romaniei in fruntea Consiliului Uniunii Europene, deputatul ALDE si-a exprimat convingerea ca acesta va fi unul in care romanii vor dovedi ca exigentele impuse de apartenenta la Uniunea Europeana nu le depasesc competentele si aspiratiile. «Sa ramanem consecventi si uniti in jurul unui obiectiv comun reprezinta, poate, una dintre cele mai mari provocari ale politicii romanesti actuale. Nu intamplator, la finele lunii octombrie, toate fortele politice din Romania si toti factorii decidenti au primit propunerea de a adera la pactul politic propus de catre presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu. Din perspectiva mea si a ALDE, primul si cel mai important obiectiv trebuie sa fie in stransa legatura cu asigurarea unui climat intern favorabil dezvoltarii echilibrate, in termeni de coeziune economica si sociala care sa poata fi resimtiti de catre fiecare roman in parte, indiferent de zona in care traieste. Conditia esentiala pentru a putea vorbi despre coeziune economica si sociala este un mod pragmatic de a face politica, axat pe diminuarea inegalitatilor. Apelul meu este, si de aceasta data, unul la pragmatism si la solidaritate. Cu cat ne vom asuma mai repede obligatia comuna, subliniez, comuna, ca politicieni, sa gandim si sa actionam in beneficiul Romaniei si al tuturor romanilor, cu atat mai neteda ne va fi si calea europeana», a sustinut Daniel Olteanu la finalul evenimentului dedicat noii generatii de politicieni, care a adus impreuna tineri din toate formatiunile politice parlamentare, pentru dezbateri pe teme din sfera afacerilor europene si politicilor publice.