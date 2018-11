Daniel Olteanu (ALDE): «Dictatura bogatilor trebuie sa inceteze! Exista fonduri europene pentru toate proiectele Moldovei»

Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, condamna politicile de abandonare practicate de-a lungul timpului de guvernele de la Bucuresti la adresa Moldovei, singura regiune stearsa de pe harta alocarilor bugetare in domeniul marii infrastructuri. Olteanu subliniaza ca modul in care decidentii politici de la nivel central au impartit pana acum bugetul de stat, rezultatul fiind o «dictatura a bogatilor» care a exclus intreaga zona a Moldovei, este unul care vine in contradictie cu strategiile de coeziune ale Uniunii Europene si care adanceste discrepantele regionale.

in cadrul unei declaratii in plenul Parlamentului, Daniel Olteanu a cerut ca surplusul de peste 7 miliarde euro fonduri de coeziune, de care va beneficia Romania in perioada 2021 – 2027, sa fie directionat integral catre Moldova si regiunile sarace, care ar primi astfel o sansa la recuperarea decalajelor. Deputatul ALDE a aratat ca acesti bani asigura finantarea totala sau partiala pentru toate proiectele de autostrazi din Moldova, inclusiv Tisita – Albita, obiectiv care, avand studiu de prefezabilitate de peste 20 de ani si aflandu-se pe un coridor european, trebuie sa fie prioritar pentru Ministerul Transporturilor. Olteanu a atras atentia ca, in cazul in care aceste fonduri nu vor fi alocate Moldovei si vor merge tot catre Bucuresti si judetele bogate, intreaga regiune din stanga Siretului risca depopularea.

«„Aceasta este logica Politicii de Coeziune, cu cat esti mai bogat, cu atat primesti mai putin”. Sunt cuvintele doamnei Corina Cretu, Comisar European pentru Politica Regionala, in contextul unei vesti foarte bune: alocarea din fondurile de coeziune va creste cu peste 7 miliarde euro in beneficiul Romaniei, in perioada 2021 – 2027. Doamna comisar ofera un exemplu graitor si subliniaza faptul ca Romania, in rolul celui sarac, va primi 300 euro pe cap de locuitor, in timp ce Olanda, in rolul celui bogat, va primi 13 euro. Am tinut sa accentuez modul in care intelege Comisia Europeana sa implementeze Politica de Coeziune, o abordare total diferita de a tuturor guvernelor de la Bucuresti, de-a lungul timpului. De ce? Pentru ca guvernele de la Bucuresti au denaturat intelesul notiunii de „coeziune” in asa masura incat fondurile au ajuns tot la bogati, fiind luate de la saraci. Coeziune, pentru guvernele de la Bucuresti, a insemnat ca, in domeniul marilor proiecte de infrastructura, din 100 de euro saracii din Moldova sa primeasca 1 euro, iar judetul Vaslui aproape zero, in timp ce regiunea Bucuresti si judetele bogate sa aiba parte de miliarde de euro.», a declarat deputatul Daniel Olteanu. Acesta a mentionat ca toate proiectele Moldovei trebuie sa primeasca finantare integrala sau partiala, in conditiile in care va exista o suplimentare de 7 miliarde euro fonduri de coeziune din partea Comisiei Europene.

«Suntem departe de Europa nu doar in ceea ce priveste fondurile pe care le avem, ci mai ales modul in care le impartim. Pentru ca, daca avem in vedere al doilea criteriu, suntem la nivelul unei dictaturi a bogatilor. Avem 7 miliarde euro in plus, intre 2021 si 2027, iar punctul meu de vedere este ca acest surplus trebuie sa ajunga integral in Moldova si in regiunile sarace. Autostrazile Moldovei, nu una, ci toate, inclusiv Tisita – Albita, au, fie si partial, finantarea asigurata, fiind timp pana atunci sa refacem toate studiile necesare, sa finalizam proiectele si documentatiile, inclusiv sa se finalizeze procedura de atribuire a lucrarilor. Si nu doar autostrazile, ci si portul Galati, si canalul Siret – Baragan, si multe altele. Este revoltator modul in care, periodic, se anunta initiative de mari proiecte de infrastructura propuse de Ministerul Transporturilor tot in Bucuresti si in judetele bogate. 1,4 miliarde euro. Si inca un miliard de euro. Si inca 100 de milioane euro. Asta in timp ce, pentru o varianta ocolitoare de 28 milioane euro, in lipsa careia e strangulat un oras de 60.000 locuitori, Barladul, am asteptat 40 de ani. Vrem sa dezvoltam economic zonele lasate in urma sau vrem sa sustinem distractia cu banii saracilor? Facem stadioane in Bucuresti, pentru ca vrem Campionat European de fotbal in Capitala. Facem metrou in Bucuresti, pentru ca vrem suporteri care sa ajunga repede la aceste stadioane noi. Facem linie ferata pentru acelasi eveniment fotbalistic, in timp ce pentru stanga Siretului avem o singura strategie: depopulare, saracire continua. Asta arata ca noi nu am invatat nimic din politica europeana de coeziune: mai mult pentru cei saraci, mai putin pentru cei bogati. Nu ne mai puneti sa alegem intre o autostrada sau alta, pentru ca, iata, sunt fonduri europene pentru toate autostrazile Moldovei, inclusiv Tisita – Albita», a sustinut Daniel Olteanu in plenul Camerei Deputatilor.