DANIEL CIUGUREANU – PRIM-MINISTRUL INTREGITOR AL BASARABIEI

Anul Centenar se apropie de sfarsit si evenimentele care il vor culmina sunt tot mai aproape. Speram, totusi, sa continuam si dupa serbarile nationale sa ne omagiem inaintasii, sa nu lasam amintirea faptei lor pe seama traitorilor altui Centenar.

In ceea ce ma priveste, imi voi urma proiectul evocand aici personalitatea unei alte figuri din Panteonul martirilor care au faurit Unirea Basarabiei cu Romania si au platit cu viata pentru ea. Doctorul Daniel Ciugureanu, „un Iuliu Maniu al Basarabiei”, cel supranumit si „prim-ministrul intregitor al Basarabiei”, a fost unul dintre adeptii cei mai hotarati ai unirii cu Romania.

Doctorul Ciugureanu a devenit prim-ministru al Republicii Democratice Moldovenesti la 16 ianuarie 1918. Era perioada cea mai tulbure din regiune. Mii de soldati rusi paraseau in haos si dezmat Frontul Romanesc, strabatand Basarabia de la un capat la altul. In satele si orasele ei, acestia savarseau omoruri, violuri, jafuri.

Pe de alta parte, Rada bolsevica ucraineana pretindea sa anexeze Hotinul si Cetatea Alba, apoi intreaga Basarabie. Comitetul bolsevic din Chisinau punea la cale arestarea Sfatului }arii si a Consiliului de Ministri si proclamarea unei republici sovietice in componenta Rusiei bolsevice. In aceste conditii, Ciugureanu si conducatorii Sfatului }arii au insistat, in fata Regelui Ferdinand si al Guvernului Romaniei de la Iasi, la introducerea trupelor romanesti, ca factor de aparare a populatiei si de stabilitate.

La 24 ianuarie Republica Democratica Moldoveneasca si-a declarat independenta de Rusia. Faptul a starnit nemultumiri din partea lui Lenin, Trotkii si noua camarila a statului bolsevic. Dreptul popoarelor la autodeterminare, pacea promisa si pamantul taranilor nu mai erau pe agenda huntei bolsevice.

In noile circumstante, Ciugureanu, un adept foarte ferm al ideii de unire cu Romania, a staruit sa convinga fractiunile ezitante din Sfatul }arii in necesitatea de neamanat a unirii cu Romania.

Pe acest taram, Ciugureanu s-a aratat pe cat de indulgent cu conationalii sai inca derutati de frazeologia revolutionara, pe atat de intransigent cu reprezentantii partidei imperiale prorusesti, care promova in Sfat o politica vehement ostila unirii tuturor romanilor. Partida prorusa a preluat atunci conducerea Blocului }aranesc din Sfatul }arii, liderul careia, Vladimir }aganco, arhitect de profesie, milita impotriva apropierii de Romania. Intr-una din replicile date acestuia, Daniel Ciugureanu a tinut sa-l apostrofeze in modul cel mai direct: „Cine sunteti dumneavoastra? Sunteti niste oaspeti, cari ati fost primiti si ocrotiti in aceasta tara. Dumneavoastra nu stiti istoria si se intelege de ce. Pentru ca dumneavoastra niciodata nu v-ati interesat de istoria Basarabiei, caci pe toti v-a manat in aceasta provincie numai lacomia de a va imbogati“.

Buna replica marca Ciugureanu. Daca generatia reputatului prim-ministru a facut Unirea in 1918, inseamna ca replica lui, ca si celelalte actiuni, au avut efectul de a potoli varcolacii imperiali. Am fost nevoiti sa rostim si noi replici similare in parlamentul Republicii Moldova, din nou independente la inceputul anilor 1990.

Am incercat si noi, deputatii alesi, dupa cea de-a doua prabusire a imperiului rus, sa potolim varcolacii imperiali, reciclati in alt Bloc pro-imperial agrarian, din care doar taranii-agrarieni lipseau. Noi insa nu am reusit reintregirea. Poate si din cauza ca nu am avut un prim-ministru de talia lui Daniel Ciugureanu, iar Romania nu a mai avut lideri de anvergura prim-ministrului Marghiloman.

Sa recunoastem ca prestanta istorica exceptionala a generatiei de politicieni de acum un secol este inca un obiectiv restant pentru generatia noastra. Daniel Ciugureanu a fost un patriot roman basarabean lucid si curajos. Caracterul decis si actiunile lui prompte au fost determinante in ruperea definitiva a Basarabiei de Rusia, iar rolul lui in Unirea cu Romania a fost crucial. In felul lor, au recunoscut-o insisi dusmanii Unirii. La mijlocul anilor 20, Ciugureanu este condamnat de Rusia Sovietica la moarte prin contumacie, de cativa ani Basarabia fiind parte integranta a Romaniei. In Romania Mare, Ciugureanu a fost ministru in cateva guverne, senator si deputat in Parlamentul Romaniei.

In anii interbelici a lucrat medic chirurg in mai multe localitati din Basarabia si din Bucuresti, apoi medic militar mobilizat in Armata Romana in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

A murit tot de mana regimului bolsevic, cel instaurat in Romania de tancurile sovietice. A fost arestat de Securitatea romana in asa numita „Noapte a demnitarilor” din 5 spre 6 mai 1950. In aceeasi noapte au fost retinuti si alti fauritori ai Unirii de la 1918. Daniel Ciugureanu este transportat la inchisoarea Sighet, dar se face asa ca nu mai ajunge viu acolo. Unii istorici spun ca a fost asasinat chiar in masina, calaii aplicandu-i sentinta „justitiei” staliniste de la mijlocul anilor 30. A fost aruncat intr-o groapa comuna. Ramasitele lui pamantesti nu au mai putut fi identificate. Ca ale multor altor martiri omorati in inchisorile comuniste.

O troita, la locul gropii comune de la Sighet si un cenotaf cu cruce in Cimitirul Cernica, amintesc de sfarsitul drumului celui care a fost prim-ministrul Basarabiei, Daniel Ciugureanu. In inchisoarea de la Sighetu Marmatiei au murit 34 de fosti ministri ai Romaniei Mari, iar Daniel Ciugureanu a fost primul dintre ei. Este cel care ne-a lasat urmatorul testament:

„Suntem un neam care a trait sfasiat, robit si prigonit de sute de ani. Daca astazi putem spera la zile mai bune, daca ne vedem intruniti in hotare mai drepte, o datoram biruintei principiului national. Cu cat acest principiu va triumfa mai departe, cu atat temelia insasi a neamului nostru se va gasi mai intarita”.

Biruinta principiului national ramane a fi calauza noastra spre idealul ravnit!

• Ion Hadarca, Senator ALDE de Vaslui