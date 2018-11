Consilierii judeteni isi fac din nou freza!

• Conducerea Consiliului Judetean Vaslui pune din nou spre aprobare, pe ordinea de zi a sedintei programate joi, 15 noiembrie, proiectul de hotarare privind preluarea in folosinta gratuita, de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, a patru autofreze de zapada. La fel va proceda conducerea CJ si in cazul celor doua autoturisme ce urmeaza sa fie date in folosinta Centrului Militar Judetean si a CJCPCT Vaslui, pentru desfasurarea activitatii in teren. Luna trecuta, in urma abtinerii celor 10 consilieri judeteni liberali, cele doua proiecte nu au intrunit numarul necesar de voturi pentru a fi adoptate.

La mijlocul lunii octombrie, DRDP Iasi, prin directorul genral Ovidiu Mugurel Laicu, s-a aratat dispusa sa cedeze judetului Vaslui patru autofreze de zapada in folosinta gratuita timp de cinci ani. Propunerea a fost acceptata de CJ, in ciuda faptului ca frezele, fabricate in perioada 1970 – 1987, au o vechime apreciabila in exploatare si ar avea nevoie de reparatii si piese de schimb. Chiar si in aceste conditii, utilajele sunt bine venite, cu atat mai mult cu cat SC LDP SA Vaslui, societatea care are in atributii deszapezirea drumurilor judetene, dispune doar de 7 astfel de freze de zapada, cu care, teoretic, ar trebui sa mentina in stare de functionare cei 935 de kilometru de drumuri judetene. “Consiliul Judetean Vaslui este interesat de preluarea acestor freze de zapada, in special pentru activitatea de iarna, dar si pentru cea de intretinere curenta a drumurilor judetene”, a explicat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui. In ciuda acestor argumente, la sfarsitul lunii octombrie, consilierii judeteni liberali au facut ca proiectul de hotarare sa nu fie validat. Practic, cei zece liberali din CJ s-au abtinut de la vot in cazul mai multor proiecte aflate pe ordinea de zi la sedinta respectiva, trei dintre proiecte, intre care cel referitor la autofreze, nefiind adoptate pentru ca nu au intrunit minimul de doua treimi din voturile consilierilor judeteni prezenti.

Acum, conducerea CJ Vaslui face o noua incercare de a mari parcul auto al societatii care se ocupa de intretinerea si, pe timp de iarna, de deszapezirea drumurilor judetene, repunand proiectul de hotarare cu pricina pe ordinea de zi a sedintei extraordinare de joi, 15 noiembrie. La fel se va proceda si cu un alt proiect de hotarare, respins de consilierii liberali la sedinta anterioara. Este vorba de proiectul privind transmiterea in folosinta gratuita pe termen limitat catre Centrul Militar Judetean si catre Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui a cate unui autoturism Logan, proprietate a CJ. Vehiculele respective, achizitionate in urma cu doi ani si folosite pana acum la alte activitati, sunt absolut necesare celor doua institutii pentru a-si indeplini atributiile care presupun deplasari in localitatile din judet.

• Marian Mocanu