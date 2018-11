Consilierii judeteni invata administratie publica

• La inceputul anului viitor, marea majoritate a consilierilor judeteni care, deja, si-au dat acordul in acest sens, vor fi instruiti in domeniul eticii si integritatii, in cadrul unui proiect implementat de CJ Vaslui. Este raspunsul conducerii judetului la o solicitare facuta in urma cu un an de consilierii judeteni liberali. Participantii s-ar putea insa sa fie dezamagiti: cursurile se vor tine in chiar incinta Palatului administrativ, nu intr-o statiune turistica, cate 6 – 8 ore, de doua ori pe saptamana.

In urma cu un an, alesii liberali au facut o propunere de scolarizare, pe cheltuiala CJ, a consilierilor judeteni, cel putin a celor aflati la primul mandat, in ceea ce priveste legislatia administratiei publice locale. “Unii dintre noi sunt la primul mandat, nu suntem foarte familiarizati cu procedurile. Nu vrem sa ne trezim ca, abtinandu-ne sau votand impotriva, provocam respingerea unui proiect de hotarare benefice pentru judet sau cetateni!”, a motivat consilierul liberal Gheorghe Veziteu necesitatea organizarii unor astfel de cursuri. Propunerea nu a fost respinsa, cu atat mai mult cu cat Directia Programe a CJ Vaslui pregatea, la acel moment, implementarea unui proiect finantat cu fonduri europene care are ca obiect cea de-a doua solicitare, de organizare de cursuri de perfectionare atat pentru functionarii institutiei, cat si pentru consilieri. Respectivul proiect, “Etica si integritate la consiliul Judetean Vaslui”, este pe cale a se infaptui, la sfarsitul saptamanii trecute avand loc deschiderea ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitii in vederea asigurarii serviciilor de formare profesionala. Dupa parcurgerea ultimilor pasi si semnarea contractului, proiectul “Etica si integritate la consiliul Judetean Vaslui” va fi lansat oficial, urmand sa inceapa cursurile de formare.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 – 2020, valoarea totala fiind de circa 400.000 lei fara TVA, din care 138.000 lei fara TVA sunt destinati organizarii de cursuri de instruire in domeniu. Din aceasta suma, 115.000 lei au ca destinatie organizarea de cursuri de formare profesionala in domeniul eticii si integritatii si prevenirii coruptei, in urma caruia 100 de angajati ai CJ si institutiilor din subordine vor deveni experti in acest domeniu. Vor fi 5 sesiuni de instruire, a cate cinci cursuri, ce vor dura maxim 6 ore ce vor fi organizate in timpul saptamanii, in perioada noiembrie 2018 – februarie 2019.

O a doua componenta a proiectului, pentru care este alocata suma de 32.000 lei fara TVA, priveste formarea profesionala a 50 persoane, intre care si alesi locali, in domeniul eticii si integritatii. In cadrul cursurilor, ce vor dura doua zile, in perioada ianuarie – martie 2019, alesii vor invata, printre altele, cum sa evite conflictele de interese sau incompatibilitatile la care sunt expusi in timpul mandatului. In plus, fiecare sesiune va cuprinde, obligatoriu, si o minima instruire privind importanta protectiei mediului si dezvoltarii durabile, problemele de mediu si tema schimbarilor climatice, dar si in ceea ce priveste masurile privind egalitatea de sanse si nediscriminare si egalitatea de gen. Si, pentru ca cursurile vor dura circa 6 ore/zilnic, participantii vor beneficia de doua pauze de cafea si de o alta pauza in care vor servi masa de pranz, asigurata de organizatori. La sfarsitul cursurilor, participantii vor sustine un examen de evaluare, pentru a dovedi ca au dobandit noi cunostiinte si au inteles cele invatate.

La ultima sedinta a Consiliului Judetean, consilierii s-au putut inscrie pentru a participa la aceste cursuri de formare, majoritatea facand acest lucru. Este asteptat si raspunsul consilierilor care au lipsit, pentru a se finaliza lista de participanti. Avand insa in vedere ca cursurile cursuri de perfectionare se vor tine in Vaslui, chiar in incinta Palatului Administrativ, si nu intr-o statiune turistica (unde de regula se organizeaza astfel de cursuri), ramane de vazut cati dintre cei care au semnat vor participa efectiv la instruire.

• Marian Mocanu