Concediu medical si indemnizatie pe toata perioada de tratament, pana la vindecare

Daniel Olteanu, veste buna pentru persoanele diagnosticate cu tuberculoza

Legislatia in domeniul sanatatii publice a mai facut un pas catre imbunatatirea conditiilor de viata pentru pacientii din Romania care se confrunta cu o boala transmisibila, cu impact major asupra sanatatii. Astfel, ca urmare a unui proiect de lege adoptat recent de Camera Deputatilor, toate persoanele diagnosticate cu tuberculoza vor beneficia, pana la vindecare, de concediu si de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca.

„Este vorba despre bolnavii care sunt asigurati in cadrul sistemului public de asigurari de sanatate, carora li se acorda tratament gratuit, servicii gratuite de consiliere si de suport psihosocial, in functie de forma de boala, medicamentele necesare fiind eliberate prin farmacii cu circuit inchis. Pe langa ingrijirile medicale, aceste persoane au nevoie si de o perioada indelungata de recuperare, iar, in forma in care a fost adoptat, proiectul de lege pe aceasta tema prevede dreptul la concediu medical insotit de indemnizatie, fara conditii de stagiu de cotizare, masuri care nu doar ca vin in sprijinul bolnavilor de tuberculoza, dar si limiteaza riscul de transmitere a acestei boli”,a declarat Daniel Olteanu.

Parlamentarul a subliniat ca proiectul de lege adoptat de Camera Deputatilor obliga toti furnizorii de servicii medicale sa ia masurile necesare pentru a depista semnele si simptomele imbolnavirii de tuberculoza la pacientii care se prezinta la consultatie si sa raporteze cazurile suspecte la dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, pentru stabilirea diagnosticului.

„Dincolo de prevederile legale, e important sa constientizam cu totii ca principala modalitate de prevenire a tuberculozei ramane diagnosticarea cat mai precoce a cazurilor de boala existente si tratarea lor eficienta, mai ales ca aceasta boala este strans legata de conditiile economice si sociale precare”, a conchis Daniel Olteanu.