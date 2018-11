Comedia „Amanta”, eveniment caritabil la Barlad

• Oamenii de afaceri barladeni si nu numai sunt invitati la piesa de teatru „Amanta”, jucata de actori ai Teatrului National din Bucuresti, evenimentul fiind organizat pentru a strange fonduri necesare premierii elevilor olimpici ai Barladului.

Vineri, 23 noiembrie, de la ora 19.00, Teatrul „Victor Ion Popa” Barlad va gazdui un eveniment cultural deosebit in scop caritabil, organizat de Clubul Rotary Barlad. Este vorba despre spectacolul „Amanta”, o adaptare dupa „Incurca lume” de Adolf de Hertz, ce va fi jucat de mari actori ai scenei romanesti, iubiti de public pentru rolurile de exceptie interpretate in numeroase filme si piese de teatru din aria comediei. Din distributie fac parte artistii Ileana Olteanu, Eugenia Serban, Magda Catone, Monica Davidescu, Ovidiu Cuncea, Dorin Andone, Gavril Patru si Armand Calota. Regia este semnata de Armand Calinovici, iar scenografia de Mirela Maria Niculescu. Evenimentul este prilejuit de premierea elevilor olimpici ai Barladului, ajunsa deja la cea de-a XVII-a editie.

„Pe data de 23 noiembrie, vom avea Gala «Premiile Rotary Club Barlad», prin care dorim sa stimulam si sa premiem elevii barladeni cu rezultate foarte bune la invatatura. La evenimentul caritabil de strangere de fonduri am invitat Teatrul National din Bucuresti cu cea mai in voga piesa de teatru a momentului din Romania, respectiv «Amanta». In functie de locul in sala, biletele costa 100 si 175 lei, cu banii stransi din vanzarea lor urmand sa-i premiem pe cei mai buni elevi. Pana acum am identificat 13 astfel de elevi cu rezultate foarte bune in anul scolar 2017-2018”, ne-a declarat Ioan Florin Barbu, presedintele Clubului Rotary Barlad.

„Actiunea comediei „Amanta” se desfasoara la inceputul secolului XX. In zori, avocatul Emil Strambuleanu se intoarce acasa cu o trasura, insa Didina nu doarme, e furioasa. Citi dintre dumneavoastra nu ati pregatit o minciuna cand ati lipsit o noapte din patul conjugal, pentru a o folosi in fata nevestei ravasite? Dar ce faci atunci cand minciuna, o inventie de moment folosita de avocat, se transforma in realitate si te trezesti cu amanta in propria casa! Hai sa vedem pe unde scoti camasa… cand in familie cumnatul este PROCUROR!”, este prezentarea facuta de reprezentantii Teatrului National din Bucuresti la acest spectacol.

Biletele se gasesc la agentia Teatrului „Victor Ion Popa” Barlad.

• Adriana Susnea