„Codrenista” sefa de promotie, premiata la Topul Firmelor

In cadrul Galei „Topul Firmelor Vaslui 2018”, desfasurata pe 9 noiembrie, la Pensiunea Tosca din Vaslui, pe langa oamenii de afaceri din judet au fost premiate si personalitati care s-au remarcat in diverse domenii, inclusiv in invatamant. Una dintre acestea este profesoara de limba rusa Eugenia Cretanu, care si-a vazut rasplatita stradania depusa intr-o frumoasa cariera ce a culminat cu calificari la etapa internationala a Olimpiadei de limba rusa de la Moscova pentru doi din elevii sai. Totodata, la aceasta Gala, in prezenta inspectoarei scolare generale Gabriela Placinta si a numeroase personalitati, a fost premiata si barladeanca Irina-Demetra Susnea, sefa de promotie a Colegiului National „Gheorghe Rosca Codreanu” in 2018. Ea a primit placheta de excelenta din partea Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui gratie calificarii la Olimpiada Internationala de limba rusa de la Moscova din anul scolar 2017-2018, de unde a revenit cu o mentiune. Asta in conditiile in care singura modalitate de a studia limba lui Tolstoi si Puskin a fost in cadrul Clubului de limba rusa, initiativa a Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, care a intrat deja in 2018 in al patrulea an de existenta.

„Evenimentul din 9 noiembrie 2018 a fost o surpriza, onoare si bucurie pentru noi! Inteligenta elevei si efortul Clubului de limba rusa au fost rasplatite! Ne-am simtit onorate sa fim in topul judetean al firmelor Vaslui, mai ales ca, si in 2016, Paul-Alexandru Raileanu a participat la Moscova la Olimpiada Internationala de limba rusa! Paul si Irina sunt pentru mine apogeul carierei! Fara ei, n-as fi gustat din roadele apogeului! Un rol important in tot acest drum l-au avut inspectorul general, Gabriela Placinta, pasionata de cultura si civilizatia rusa si inspectorul de limbi moderne, Alexandru Mita, cel care mi-a propus acest proiect: «Clubul de limba rusa». Diseminarea este realizata de cei mai destoinici membri ai clubului: Jidanasu Elena, Caliniuc Maria, Timon Elena si, bineinteles, cei mai mici (5-14 ani)! Ei ne motiveaza sa continuam!”, a declarat profesoara Eugenia Cretanu.

• Adriana Susnea