CCIA a premiat performerii mediului de afaceri, dar nu numai

Vineri, in ambianta placuta oferita de Restaurantul “Tosca”, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, in parteneriat cu Primaria municipiului Vaslui, a recunoscut si premiat, in cadrul celei de-a XXV-a editii a Topului Judetean al Firmelor, eforturile si sacrificiile facute in ultimul an de firmele care, prin activitatea lor, tin pe linia de plutire economia judetului. Insa nu doar atat: premii au primit si elevii si studentii merituosi, din Vaslui si de peste Prut, precum si primarii care, prin proiectele si programele accesate, au schimbat fata comunitatilor pe care le conduc.

Topul Judetean al Firmelor, dupa cum a explicat Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) Vaslui, a presupus un efort urias de “cernere” a performerilor premiati. Astfel, la realizarea topului au fost avute in vedere nu mai putin de 1.922 de entitati economice, 690 dintre acestea clasandu-se pe locurile I – III, dupa cum urmeaza: 137 de firme s-au situat pe locul III, 200, pe locul II, iar 353 de societati comerciale, pe locul I.

Ionel Constantin a subliniat faptul ca societatile clasate pe locurile fruntase in judet ocupa aceleasi pozitii de top si la nivel national. Un exemplu in acest sens este compania GAZ EST, care, in Topul National al Firmelor Private din acest an, a ocupat, la categoria intreprinderi mijlocii, locul I in clasamentul national dupa productivitate, locul I dupa cifra de afaceri, locul II dupa performanta globala si locul IV dupa profitul brut. Mai mult, in Topul National al Firmelor 2018, GAZ EST Vaslui a ocupat locul II la categoria Servicii – intreprinderi mijlocii.

„Avem 70 de companii (din judetul Vaslui, n.r.) clasate pe pozitiile I – X si 25 de companii clasate pe locurile I – III in Topul National al Firmelor, cu un total de peste 6.000 de salariati, iar acest lucru demonstreaza ca judetul nostru isi aduce un aport semnificativ la sustinerea economiei nationale. Pe de alta parte, este o realitate ca Vasluiul este oarecum in urma fata de alte judete, din cauza numarului mai mic de intreprinzatori privati, insa raspunsul la aceasta nemultumire este derularea de noi investitii de anvergura”, a mai spus Constantin, care s-a aratat optimist ca, in perioada urmatoare, aceste investitii vor deveni o realitate.

La randul lui, primarul Vasile Paval, cealalta gazda a Topului, le-a multumit oamenilor de afaceri pentru sprijinirea bugetului local si i-a asigurat ca institutia Primariei va actiona, prin parghiile de care dispune, pentru crearea de noi facilitati si acordarea de bonusuri intreprinzatorilor. O astfel de “mana intinsa” a fost “temperarea” impozitelor si taxelor locale, tradusa intr-un grad de colectare foarte bun, de peste 94%.

In mijlocul intreprinzatorilor s-a aflat si Episcopul Husilor, PS Ignatie, care a lansat o invitatie si, totodata, o provocare catre mediul de afaceri, aceea de a deveni parteneri ai Bisericii in tot mai numeroasele activitati caritabile derulate.

De mentionat ca la eveniment a participat si Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita. Dincolo de deschiderea si contactele stranse ale CCIA Vaslui cu Republica Moldova, in cadrul Topului au fost acordate cinci premii de excelenta unor studenti moldoveni care invata la Iasi. De asemenea, au fost premiati si olimpicii vasluieni, iar doua premii speciale au ajuns la edilii comunelor Padureni si Hoceni, primarilor acestor doua UAT-uri fiindu-le recunoscute astfel meritele pentru atragerea unor investitii de anvergura in cele doua comunitati. un premiu similar a primit si Vasile Paval, primarul municipiului resedinta de judet, pentru faptul ca nu doar a schimbat fata Vasluiului, ci si pentru lupta continua de a schimba perceptia publica negativa despre Vaslui si vasluieni.