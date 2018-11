Cati bani mai inghite gunoiul vasluienilor? (II)

Coincidenta sau nu, un prim raspuns la intrebarea lansata public, ieri, de ziarul nostru a venit imediat, dupa ce Consiliul Judetean Vaslui a publicat pe site-ul propriu un nou anunt de licitatie, de aceasta data pentru verificarea si mentenanta motoarelor si a sasiurilor celor 24 de masini de gunoi achizitionate in cadrul programului “Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui”. Costul? Peste 50.000 lei (cu TVA inclusa), care se adauga celor 55.200 lei (fara TVA) alocati pentru verificarea si mentenanta motoarelor si sasiurilor respectivelor masini. Cu toate aceste cheltuieli suplimentare, la care se adauga si cei circa 750 de mii de euro investiti de operatorul Gropii de la Rosiesti in echipamente, fapt care va duce la marirea cu o treime a tarifelor de depozitare a deseurilor, conducerea Consiliului Judetean Vaslui da asigurari ca taxele de salubritate percepute vasluienilor nu vor creste.

Consiliul Judetean Vaslui va investi peste 110 mii lei in urmatoarea perioada, pentru verificarea functionarii celor 24 de masini de gunoi nou noute, care, pana acum, nici nu s-au urnit din locul unde au fost aduse dupa cumpararea lor, acum 4 ani. in acest sens, vor fi organizate doua licitatii, una pentru verificarea si eventuala reparare a suprastructurii vehiculelor si remorcilor, suma alocata fiind de 55.200 lei plus TVA, si o alta, pentru verificarea si mentenanta motoarelor si sasiurilor respectivelor masini. Pentru a doua licitatie, contra sumei de maxim 43.800 lei, la care se adauga TVA-ul aferent, urmeaza a fi verificate motoarele, sasiurile, franele, luminile, sistemele ABS etc. ale celor 24 de autospeciale, astfel incat masinile sa intruneasca toate conditiile pentru a intra in trafic imediat ce vor fi predate operatorilor zonali. Trebuie spus ca parcul auto achizitionat in 2014 de CJ Vaslui in cadrul proiectului “Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui”, care a beneficiat de fnantare europeana nerambursabila in cadrul programului POS Mediu Axa Prioritara 2, este format din 24 de autovehicule speciale marca Renault, fabricate in 2013, cu capacitatea a cate 16 mc fiecare. intre acestea, sase sunt gunoiere dotate cu compactoare pentru deseuri menajere, sase – autoutilitare dotate cu carlig hidraulic pentru transport containere, iar 12 sunt autovehicule speciale gen gunoiera dotate cu colectoare pentru sticla si plastic/metal. Lor li se adauga alte 6 remorci marca Schmitz pentru transport containere, remorci care, la randu-le, trebuie verificate si reparate in cadrul acelorasi contracte scoase la licitatie de CJ Vaslui.

Toate aceste servicii trebuie finalizate in doar o luna de la semnarea contractelor, pentru ca apoi vehiculele sa-si intre in atributii, conform scopului pentru care au fost achizitionate, curatenia judetului.

Cel putin teoretic, aceste cheltuieli ar urma sa fie amortizate, prin incasarea redeventei de 10%, de pe urma vanzarii deseurilor reciclabile ori a combustibilului derivat din aceste deseuri, valorificabile in fabricile de producere a cimentului. Pana atunci insa, gunoiul vasluienilor inghite in continuare bani. Operatorul Gropii de la Rosiesti sustine ca intre 25 si 40% din deseurile care ar ajunge acolo s-ar putea transforma in sursa de venit pentru judetul Vaslui. Cu o conditie, la Rosiesti sa ajunga destule deseuri reciclabile!

Pana acum, in perioada iulie – august, la groapa ecologica nu s-au depus spre sortare nici un kilogram de deseuri reciclabile, asa ca nu s-a facut nici un ban din valorificarea acestor tipuri de deseuri. in schimb, operatorul SC Romprest Energy SA este nevoit sa achizitioneze pe cheltuiala proprie mai multe echipamente, o linie de tratare mecanica a deseurilor, compusa dintr-un tocator si un ciur rotativ cu separator magnetic, un incarcator frontal, un utilaj cu plug, containere birou pentru personal dar si portcontainere, necesare desfasurarii activitatii. Aceasta investitie, de circa 750 de mii de euro, va fi suportata de operator, care isi va recupera banii prin majorarea cu o treime a tarifelor de depozitare a deseurilor. Chiar si in aceste conditii, conducerea judetului da asigurari ca nu vor fi majorate taxele de salubritate percepute vasluienilor.