Cati bani mai inghite groapa de la Rosiesti?

Groapa ecologica de gunoi de la Rosiesti inca nu a inceput sa opereze la capacitate, insa continua sa inghita bani. Ultima astfel de cheltuiala facuta de Consiliul Judetean Vaslui va fi de circa 65 mii lei, pentru verificarea si eventuala reparare a suprastructurilor celor 24 de masini de gunoi nou noute, care, pana acum, nici nu s-au urnit din locul unde au fost parcate, dupa achizitionarea lor, acum 4 ani!

Deschisa in aceasta vara, Groapa ecologica de gunoi de la Rosiesti inca nu si-a atins menirea, de a depozita deseurile produse in gospodariile si fabricile vasluiene. Deocamdata, zilnic, doar circa 20 de tone de gunoi din comunele si orasele vasluiene ajung la aceasta groapa, o cantitate sensibil mai mare provenind din judetul Galati, care a incheiat in acest sens o intelegere cu proprietarul, Consiliul Judetean Vaslui. Mai mult, conducerea institutiei spera ca, in curand, sa primeasca si deseuri din judetul Vrancea, singura cale pentru a-si atinge tinta de deseuri colectate si, in special, cea de deseuri reciclate convenita cu finantatorul proiectului.

Culmea, in loc sa fie o sursa de venituri pentru CJ Vaslui, prin redeventa de 10% ce se poate obtine in urma vanzarii deseurilor reciclabile ori a combustibilului derivat din aceste deseuri, valorificabile in fabricile de producere a cimentului, gunoiul vasluienilor inghite in continuare bani. Practic, intre 25 si 40% din deseurile care ar ajunge la Groapa de la Rosiesti s-ar putea transforma in sursa de venit pentru judetul Vaslui.

in curand, a anuntat vicepresedintele CJ Cirprian Trifan, vor incepe activitatea si cei patru operatori zonali, care se vor ocupa de colectarea, transportul si predarea deseurilor din localitatile vasluiene. Pe langa etapele legale ce trebuie parcurse in acest sens, mai sunt si alte piedici, respectiv nu toate autoritatile locale au predat containerele si pubelele primite in custodie acum cativa ani. in plus, nici flota de masini achizitionata de CJ in cadrul proiectului de gestiune a serviciului judetean de salubritate nu este inca disponibila. Asta pentru ca, desi nu au fost absolut deloc folosite, practic nici nu s-au miscat din loc dupa ce au fost achizitionate, cele 24 de masini de transport gunoi nu mai prezinta siguranta in exploatare. in cei patru ani de la achizitionare, autospecialele respective, in special consumabilele (ulei, cauciucuri etc.) si piesele de schimb, s-au degradat sau si-au diminuat calitatile. Pentru a le preda in stare de functionare, asa cum prevad contractele de delegare a gestiunii incheiate cu cei patru operatori locali, CJ Vaslui este nevoit sa cheltuie bani pentru verificarea si repararea masinilor. in acest sens, luna trecuta a fost organizata o licitatie pentru atribuirea serviciului de mentenanta a flotei de autovehicule de colectare si transport deseuri. Costul acestor verificari si reparatii a celor 24 de autovehicule speciale marca Renault fabricate in 2013, cu capacitatea de 16 mc, este de peste 55 mii lei, la care se adauga TVA, lucrarile urmand a fi efectuate in maxim o luna de la semnarea contractului. Trebuie spus ca obiectul acestui contract il reprezinta numai partea de suprastructura a vehiculelor, verificarea si eventualele reparatii ale motoarelor, sasiurilor si a remorcilor urmand a se face separat. Alti bani, alta distractie!