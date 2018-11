Castigatorul licitatiei, asteptat sa semneze contractul privind amenajarea patinoarului din Barlad

Cea de-a doua licitatie organizata, in decurs de doua luni, de autoritatile barladene pentru amenajarea unui patinoar artificial in centrul orasului a fost adjudecata de un intreprinzator din oras. Pentru ca suma licitata a „escaladat” mai mult decat se anticipa, reprezentantii primariei se tem ca nu cumva si acest castigator sa dea bir cu fugitii inainte de semnarea contractului, asa cum a facut cel care a castigat licitatia din 29 august.

Mai este mai putin de o luna pana cand patinoarul artificial ce va fi amenajat in centrul Barladului, adica in Piata „Victoriei” (pe platoul de langa Hotel „Moldova”), ar trebui sa fie deschis publicului. Numai ca, nici pana acum nu se stie daca, in aceasta iarna, respectivul obiectiv va functiona. Si asta intrucat, deocamdata, castigatorul licitatiei organizate de autoritatile locale pe 24 octombrie nu s-a prezentat inca sa semneze contractul si sa se apuce efectiv de treaba. Iar edilii se tem ca nu cumva istoria sa se repete, in sensul ca, din cauza pretului chiriei extrem de ridicat pentru care s-a adjudecat licitatia din 29 august, adica 40.000 lei/luna, intreprinzatorul castigator a refuzat pur si simplu sa semneze contractul.

Si, in loc ca autoritatile locale sa rasufle usurate ca acelasi agent economic care a amenajat patinoarul in sezonul trecut a castigat si licitatia din acest an, s-au trezit ca sunt nevoite sa reia intreaga procedura de licitatie. Evident, de aceasta data, au fost inasprite conditiile, astfel incat sa nu mai poata participa oricine. in plus, au adaugat obligativitatea ca participantii la licitatie sa plateasca, in avans, o garantie de participare de 30.000 lei. Dar, chiar si asa, tot exista temerea ca situatia sa nu se repete cumva, mai ales ca, la licitatia din 24 octombrie, unde s-au inscris doar doi intreprinzatori, pretul chiriei lunare a pornit de la 2.100 lei si a „explodat” la 51.660 lei.

Potrivit caietului de sarcini aprobat de consilierii locali, intreprinzatorul declarat castigator, in speta intreprinderea Individuala Jantea Marian, din Barlad, are la dispozitie 30 de zile de la desfasurarea licitatiei sa se prezinte pentru semnarea contractului. Iar termenul expira pe 24 noiembrie, deci este timp berechet pana atunci. Problema e ca nu cumva chiria lunara exorbitanta pe care trebuie sa o achite odata cu semnarea contractului, in avans, pe luna decembrie, sa il sperie si sa renunte. Asta in ciuda faptului ca, inca din 28 septembrie, Marian Jantea a trimis o adresa Consiliului Local Barlad prin care anunta ca are un patinoar artificial cu dimensiunile cerute (30×20 metri), la standarde europene si cu toate dotarile necesare si ca solicita spatiu pe platoul de langa Hotel „Moldova” ca sa si-l amenajeze.

„Cel care si-a adjudecat licitatia mai are cateva documente de adus la dosar. Pana acum, s-a prezentat cu toate actele solicitate de noi. Cel mai probabil, in cursul saptamanii viitoare (5-9 noiembrie, n.r.) se va semna si contractul. Daca nu va veni, va pierde garantia de participare de 30.000 de lei, banii fiind deja depusi in conturile primariei, si nu stiu daca ii convine acest lucru”, ne-a declarat Adrian Arnautu, purtatorul de cuvant al primariei.

in cazul in care nici intreprinderea Individuala Jantea Marian nu va semna contractul si va trebui sa se organizeze o a treia licitatie, consilierii locali au votat pe 31 octombrie alte modificari la caietul de sarcini, in speta termene mult mai scurte pentru organizarea si desfasurarea licitatiei, astfel incat, intr-un final, in decembrie-ianuarie, sa poata fi amenajat patinoarul.

Castigatorul va trebui sa amenajeze un patinoar pe o suprafata de minimum 600 din cei 700 de metri patrati inchiriati, adica 20×30 metri liniari, cu toate dotarile necesare functionarii in conditii optime: instalatie de racire, module, capete de module, furtune de legatura, mantinela, agent de inghetare, casuta cu destinatia de garderoba, punct de inchiriere patine, minimum 100 de perechi de patine, tonete in vederea desfasurarii de activitati economice, etc.

Tot acesta se va ocupa si de salubrizarea zilnica a zonei. Odata inaugurat, patinoarul va fi deschis publicului zilnic, dupa programul votat de consilieri (luni-joi – in intervalul orar 09.00-22.00 si vineri-duminica si de sarbatorile legale si religioase – in intervalul orar 09.00-23.00). O alta obligatie ce ii revine agentului economic este permiterea accesului zilnic gratuit al persoanelor sub 18 ani, atat la patinoar cat si la patine, in intervalul orar 09.00-13.00. in plus, tariful de acces pe gheata si cel de inchirierea a perechii de patine nu trebuie sa depaseasca 10 lei/ora/persoana.