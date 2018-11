Campania de toamna, aproape de finalizare. Seceta ii ?ine in sah pe agricultori

• Fermierii vasluieni dau zor sa-si culeaga de pe campuri roadele muncii de peste an si, in acelasi timp, se roaga pentru ploaie, pentru a putea ara si pregati, astfel, viitoarea campanie agricola. Seceta severa care s-a prelungit si in acest an nu a afectat doar recoltele, ci si campania de araturi de toamna, punand deja sub semnul intrebarii recoltele de anul viitor.

Conform datelor furnizate de Direc?ia pentru Agricultura a Jude?ului Vaslui, s-a incheiat recoltarea culturii de floarea-soarelui de pe toate cele 53.129 hectare infiin?ate in acest an, iar in cazul porumbului, lucrarile au fost efectuate in propor?ie de 97%, fiind finalizate pe 91.148 ha din totalul de 94.138 ha infiin?ate in acest an. Situa?ie asemanatoare si in cazul culturii de soia, recoltata deja in propor?ie de 96%, respectiv de pe 681 ha din totalul de 707 ha cultivate in acest an, in timp ce sfecla de zahar a fost stransa de pe doua treimi din intreaga suprafa?a cultivata la nivelul jude?ului Vaslui, de 707 ha. in acelasi timp, abia a debutat recoltatul sorgului, doar 13% din suprafa?a de 87 hectare infiin?ate in acest an fiind recoltata.

“Seceta prelungita si persistenta care a afectat jude?ul Vaslui in ultimii ani nu avea cum sa nu-si lase amprenta asupra produc?iilor ob?inute de agricultorii vasluieni, rezultatele ob?inute fiind, chiar daca nu cu mult, inferioare celor de anul trecut, considerat de specialisti ca fiind unul slab din punct de vedere agricol. Mai grav, tot din cauza secetei, nu pot fi efectuate araturile de toamna, plugurile neputand penetra crusta formata, iar acolo unde acest lucru este posibil, consumurile de carburant fac prohibitiva efectuarea acestei lucrari. O situa?ie ceva mai buna se intalneste pe Valea Prutului, acolo unde a mai plouat ceva acum cateva saptamani, insa, in general, fermierii asteapta ceva precipita?ii pentru a trece la arat”, a declarat ing. Gigel Crudu, directorul executiv al DAJ Vaslui.

Conform situa?iei existente la nivelul institu?iei, la data de 8 noiembrie, in jude?ul Vaslui a fost insaman?ata o suprafa?a totala de 92.786 hectare de teren arabil, doua treimi din aceasta suprafa?a, respectiv 60.883 ha, fiind ocupata de grau. A doua mare cultura de toamna, rapi?a, a suferit deja pierderi, agricultorii intorcand deja aproape 3.000 de hectare semanate, acum, in teren aflandu-se doar 18.912 ha din totalul de 21.839 ha semanate ini?ial cu rapi?a. Pierderile ar putea fi chiar mai mari, unii fermieri asteptand pana in primavara pentru a vedea procentul de rasarire si a decide daca merita sau nu sa pastreze sau sa reinsaman?eze suprafe?ele semanate cu rapi?a.

La nivelul jude?ului Vaslui, in aceasta toamna, au mai fost semanate 4.765 ha cu orz, 487 ha cu orzoaica, 1.162 ha cu plante de nutre?, 408 ha cu legume, din care 247 ha cu ceapa si 161 ha cu usturoi, cea mai mare parte in gradinile popula?iei, 102 ha cu triticale, pe restul de 6.049 ha fiind infiin?ate alte culturi, in cea mai mare parte culturi verzi, rapi?a in amestec cu alte plantei, pentru a respecta obliga?iile de ecocondi?ionalitate impuse de APIA la accesarea de subve?ii in agricultura. Fermierii au obligativitatea de a men?ine respectivele culturi verzi pe o perioada de 8 saptamani, dupa care trebuie intoarse iar suprafa?a respectiva fie pregatita in vederea aratuturilor de primavara, fie cultivata cu altceva.

Daca nu au parte de precipita?ii, fermierii vasluieni au totusi un sprijin, din partea APIA, care a platit avansuri din subven?iile agricole pentru acest an in sectorul vegetal pentru marea parte a celor 20.764 de fermieri care au depus cereri unice de plata in acest an, banii respectivi fiind mai mult decat necesari pentru pregatirea noului an agricol.

• Marian Mocanu