Batausii de la London Pub, condamnati definitiv

Curtea de Apel Iasi a anuntat sentinta definitiva in cazul celor patru tineri care, in ianuarie 2015, in fata unui local din Vaslui, au atacat si lovit un barbat in varsta de 38 de ani si pe prietenul acestuia, care sarise in ajutorul victimei. Trei dintre agresori au ramas cu pedepsele initiale, cu suspendare, neschimbate, in ciuda contestatiilor depuse. Un al patrulea, cel mai agresiv dintre batausi, a ajuns in inchisoare, fiindu-i anulata dispozitia de suspendare a executare a pedepsei emisa de judecatorii vasluieni.

in ciuda faptului ca erau din localitati diferite, Tacuta, Muntenii de Sus ori municipiul Vaslui, patru tineri s-au apucat de facut prostii impreuna. Dupa ce, intr-o noapte de la jumatatea lunii ianuarie 2015, au petrecut bine intr-un local vasluian, London Pub, celor patru li s-a pus pata pe un client, un barbat in varsta de 38 ani. Au asteptat ca acesta sa plece din local si, pe cand victima astepta sosirea unui taxi, l-au atacat cu pumnii si picioarele, continuand sa-i administreze lovituri chiar si cand era cazut la pamant. Aceeasi soarta a avut-o si prietenul victimei, sosit in ajutor, batausii oprindu-se doar dupa interventia altor doi tineri, care au vazut altercatia. Victimei i-au fost cauzate leziuni traumatice care au necesitat internarea la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui si, ulterior, transportarea sa la Spitalul de Neurochirurgie „Dr. N. Oblu” din Iasi, unde a fost operat de urgenta. Agresorii, Catalin Rotaru, din comuna Tacuta, vasluienii Matei Mistreanu si Marian Chirvasa, si Paul Arcaleanu, din Muntenii de Sus, au fost initial retinuti, fiind apoi cercetati in libertate, sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunilor de loviri sau alte violente, cate doua capete de acuzare. in decembrie anul trecut, Judecatoria Vaslui a pronuntat o prima sentinta in acest dosar, agresorii fiind condamnati la pedepse cu suspendarea executarii, Rotaru, la 2 ani si 9 luni de inchisoare, Chirvasa si Arcaleanu, cate 1 an si trei luni, si executarea de munca neremunerata in folosul comunitatii. Mistreanu, dat fiind era minor, avand doar 17 ani la data comiterii faptului, a primit interdictia parasirii domiciliului sambata si duminica, timp de 8 saptamani. in plus, tinerii batausi au fost obligati de instanta la plata cheltuielilor de spitalizare uneia dintre victime, caruia trebuie sa-i plateasca si daune morale si materiale in suma de 5.000 lei si 20.000 euro, iar prietenului acestuia, alti 2.000 euro, daune morale, pe langa cheltuielile de judecata aferente.

impotriva acestei decizii, atat inculpatii, cat si victimele au facut contestatie, a carei judecata a fost finalizata zilele trecute la Curtea de Apel Iasi. Instata ieseana a mentinut toate deciziile judecatorilor vasluieni, cu exceptia celor privind pe cel mai agresiv dintre tineri, Catalin Rotaru, in varsta de 20 de ani, caruia i-a fost ridicata suspendarea executarii pedepsei. in consecinta, individul a ajuns dupa gratii, in Penitenciarul Vaslui, unde ar trebui sa-si petreaca urmatorii 2 ani si 9 luni.