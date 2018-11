Barladenii, asteptati la subventiile pentru incalzire

Familiile defavorizate din Barlad care vor sa beneficieze de ajutoare de caldura pentru aceasta iarna sunt asteptati sa isi depuna dosarele in acest sens. Pentru sezonul rece 2018-2019, conditiile care exclud acordarea ajutoarelor au ramas aceleasi ca si in anii precedenti. Iarna trecuta, doar 840 de beneficiari au fost la nivelul Barladului.

incepand de pe 22 octombrie, barladenii care doresc sa beneficieze de ajutoarele pentru incalzirea din timpul iernii isi pot depune dosarele complete la ghiseele Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Barlad. Ca si in anii trecuti, ajutoarele de incalzire se vor acorda tot in intervalul 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019, iar pragul maxim pana la care vor fi acceptate dosarele a ramas acelasi, adica 615 lei pe membru de familie.

insa, cu cat veniturile sunt mai mici la toate categoriile de beneficiari, cu atat cuantumul alocat va fi mai mare. Asta fie ca este vorba despre familiile care utilizeaza gaze naturale (la sobe sau centrale termice), energie electrica sau lemne. Cel mai mult vor primi persoanele sau familiile care au venituri sub 155 lei pe membru de familie. Cei care folosesc sobele sau centralele pe gaz, vor primi 262 lei pe luna, cei care utilizeaza energie electrica vor primi cate 240 lei pe luna, iar cei care se incalzesc cu lemne primesc 54 lei pe luna. Evident, pe masura ce veniturile cresc, nivelul ajutoarelor va scadea, cele mai mici ajutoare fiind de 20 lei (gaze naturale), 48 lei (energie electrica) si 16 lei (lemne). Cat despre ajutoarele pentru incalzirea cu energie in sistem centralizat la blocurile ANL, cea mai mare compensare lunara o vor primi beneficiarii de ajutor social conform Legii 416/2001, adica 100% (persoane singure), respectiv 90% (familii).

Ajutoarele de incalzire nu-s pentru toti!

Este bine de stiut ca lista bunurilor ce duc la excluderea ajutoarelor au ramas la fel ca si in anii anteriori. Concret, cei care detin alte imobile in afara locuintei sau chiar terenuri ce imprejmuiesc locuintele si care depasesc 1.000 metri patrati (in urban) sau 2.000 metri patrati (in rural), autoturisme sau motociclete cu o vechime mai mica de zece ani, autoutilitare, autocamioane, remorci, rulote, microbuze, autobuze, salupe, barci cu motor, scutere de apa sau iahturi nu beneficiaza de ajutoarele pentru incalzire. Acelasi lucru este valabil si pentru proprietarii de utilaje agricole (tractor, etc.), utilaje de prelucrare agricola (presa de ulei, moara de cereale, etc.), utilaje de prelucrat lemnul (gater, drujba, etc.) sau depozite bancare mai mari de 3.000 de lei. Nici cei care au terenuri, animale sau pasari a caror valoare neta de productie anuala trece de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv 2.500 euro pentru familii nu primesc subventiile pentru incalzire.

De mentionat ca, iarna trecuta, doar 840 de persoane singure sau familii s-au incadrat in conditiile impuse si au beneficiat de subventii la incalzire. Din total, 600 de familii fac parte din categoria celor care utilizeaza gaze naturale (la sobe sau centrale termice), 130 de familii utilizeaza sobe pe lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, 50 locuiesc in blocuri de tip ANL, adica in sistem centralizat, iar alte 60 de familii utilizeaza energie electrica pentru incalzire.