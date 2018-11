Bani mai multi pentru serviciile sociale

• Ministerul Muncii planuieste cresterea standardelor minime de cost pentru finantarea serviciilor sociale, fapt care ar putea afecta pozitiv atat bugetul DGASPC Vaslui, cat si al altor asociatii sau organizatii care acorda ingrijire la domiciliu. La nivelul judetului Vaslui sunt circa 3.000 de copii aflati in plasament, alti circa 600 de copii beneficiind de serviciile centrelor de zi sau al celor de recuperare si reabilitare, in timp ce peste 650 de adulti sunt internati in centrele specializate ale DGASPC. Vesti bune si pentru personalul care deserveste aceste centre, in acest an s-au organizat din nou concursuri pentru promovare in grad profesional, 199 de persoane fiind declarate admise in urma examenelor sustinute.

Spre deosebire de anul trecut, cand resursele financiare pentru salariile personalului si alte servicii sociale prestate de DGASPC Vaslui erau epuizate in al treilea trimestru, fiind nevoie de o rectificare a bugetului national pentru acoperirea acestor cheltuieli, situatia in acest an este mult mai buna. La ultima rectificare, cea de saptamana trecuta, DGASPC Vaslui a mai primit 5,32 milioane lei pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului si a centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap, dupa ce, cu o luna inainte, in acelasi scop mai primise de la Guvern alti peste 14 milioane lei. Trebuie spus ca, in acest an, si Consiliul Judetean a fost mai darnic, alocand pentru cele doua subcapitole ale bugetului DGASPC aproape 36 de milioane lei, chiar cu riscul de a subfinanta alte cheltuieli. Lipsa banilor sau incertitudinea unui buget asigurat pana la sfarsitul anului a avut si un alt efect, in 2017, din lipsa banilor, nu s-au mai facut promovari in grad profesional a angajatilor. Situatia s-a schimbat astfel ca, avand acum resursele financiare necesare, DGASPC a putut organiza concursuri de promovare, la care au fost declarati admisi nu mai putin de 199 de angajati ai institutiei, atat din aparatul de specialitate al institutiei, cat si din cadrul diverselor centre din subordine.

In aceste conditii, la proxima sedinta a CJ vor fi puse in discutie nu mai putin de 24 de proiecte de hotarare privind modificarea in consecinta, a statelor de functii ale personalului din tot atatea entitati ale DGASPC Vaslui, de la centre de servicii comunitare la locuintele protejate, ori al Serviciului de Ingrijire la Domiciliu Vaslui.

Trebuie spus ca, probabil de la inceputul anului viitor, atat salariile angajatilor din aceste centre si ale asistentilor maternali ori ale celor care ofera servicii de ingrijire persoanelor varstnice, cat si viata beneficiarilor acestor servicii s-ar putea imbunatati simtitor. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern de crestere a standardelor minime de cost pentru finantarea serviciilor social. Conform acestui proiect, ar creste in medie cu o treime aceste standarde minime de cost fata de cele actuale, stabilite la sfarsitul anului 2015 de fostul guvern Ciolos. Astfel, de exemplu, in cazul copiilor plasati la sistenti maternali, standardul minim anual de cost ar creste de la 21.456 lei, la 31.446 lei, in cazul asistentilor cu un copil in plasament, respectiv de la 8.075 lei/ beneficiar, la 11.889 lei/beneficiar, in cazul asistentilor maternali cu trei copii in plasament. La fel, in cazul copiilor cu dizabilitati plasati la sistenti maternali, pentru care standardul minim anual de cost va creste de la 25.486 lei la 37.823 lei, respectiv de la 16.056 lei, la 24.112 lei/beneficiar, in cazul asistentilor maternali care au in ingrijire cel putin doi copii cu dizabilitati. Trebuie spus ca, la inceputul acestui an, in evidentele DGASPC Vaslui existau 1.800 de copii, plasati la 1.489 asistenti maternali, si alti 1.004 copii, plasati la familii si rude, alti 1.176 de copii cu dizabilitati incadrati in grad de handicap grav beneficiind de serviciile unui asistent personal.

In 2017, DGASPC a indentificat 719 de cazuri de copii au fost supusi la diferite forme ale violentei, din care 186 copii au beneficiat de serviciile Centrelor maternale si de urgenta pentru victimele violentei in familie, 248 copii au beneficiat de serviciile centrelor de primire in regim de urgenta, iar 285 copii au intrat in atentia serviciului de interventie in regim de urgenta. Aceste centre vor beneficia si ele, conform proiectului Ministerului Muncii, de o finantare suplimentara, datorita cresterii cu circa 20% a standardului anual minim de cost/beneficiar. La fel se va intampla centrele destinate ingrijirii si recuperarii persoanelor adulte, atat cele cu handicap cat si a celor varstnice. De exemplu, in cazul centrelor de recuperare si reabilitare, cum sunt cele de la Barlad sau Rasesti, standardul minim anual de cost va creste de la 35.920 lei, la 60.903 lei/beneficiar. Vor creste si sumele alocate pentru asigurarea serviciilor sociale de tip rezidential destinate persoanelor varstnice, la sfarsitul anului 2017 in judetul Vaslui existand 630 de astfel de beneficiari. La fel, in cazul sumelor alocate pentru ingrijirea la domiciliu a acestora, in ultimul caz, costul minim urmand a creste de la 15 lei/ora/beneficiar, la 22 lei/ora/beneficiar.

In cazul in care va fi aprobat proiectul de Hotarare de Guvern, judetul Vaslui va fi unul dintre cei mai mari beneficiari de sume alocate finantarii serviciilor sociale, in conditiile in care, la nivel national, avem unul dintre cele mai dezvoltate astfel de servicii, atat ca numar de beneficiari, cat si al calitatii oferite, DGASPC Vaslui fiind dat de multe ori drept exemplu de bune practici.

• Marian Mocanu