in data de 30 octombrie, Asociatia Tinerilor Ortodocsi Vaslui a implinit trei ani de la infiintare. Cu acest prilej, tinerii atoveni au organizat un moment festiv in sala de sedinte a Protopopiatului Vaslui, care s-a desfasurat in prezenta Preasfintitului Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, si a reprezentantilor institutiilor publice judetene si locale din municipiul Vaslui.

Pentru a marca acest moment aniversar, organizat in Anul Centenarului Marii Uniri de la 1918, tinerii au venit in costumatii ce amintesc de anul 1918, pentru a aminti de visul secular al romanilor de pretutindeni de a trai in granitele unui singur stat romanesc. in cadrul intalnirii, Preasfintitul Ignatie a vorbit despre rolul tinerilor in viata Bisericii, despre frumusetea si bucuriile vietii ca tanar si i-a asigurat pe tinerii prezenti de suportul neconditionat pe care il va acorda permanent pentru implicarea acestora in activitatile misionare, educationale, filantropice si culturale ale Bisericii.

Prezenti la eveniment, Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, si Vasile Paval, primarul municipiului Vaslui, s-au aratat placut surprinsi de rafinamentul si frumusetea evenimentului, apreciind lucrarea tinerilor ortodocsi si precizand ca vor sustine in continuare toate activitatile acestor tineri.

La eveniment tinerii atoveni au jucat o piesa de teatru, au degustat din bucatele traditionale preparate la ei acasa si s-au bucurat prin muzica si dans traditional, toate acestea intr-o atmosfera si intr-un cadru crestin. “Pe aceasta cale se aduc multumiri parintelui Marian Tanasa, precum si parintelui Eduard Irimia si doamnei preotese Elisabeta pentru daruirea si efortul de care dau dovada in lucrarea cu acesti tineri minunati”, se arata in comunicatul de presa de pe site-ul Episcopiei Husilor.