Amanarea pentru 2019 a finalizarii reabilitarii DN18, din cauza „bugetului insuficient”, inca un exemplu al sacrificarii Moldovei!

Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, ii atrage atentia ministrului Transporturilor printr-o noua interpelare, sustinuta de o situatie concreta, cu privire la subfinantarea cu intentie a lucrarilor de infrastructura in executie in Moldova. „Vorbim despre autostrazile care sa faca legatura Moldovei cu vestul tarii, dar constat ca, pana una-alta, Compania Nationala de Drumuri si Autostrazi se impiedica intr-un drum national”, a spus Olteanu, referindu-se la situatia executiei lucrarilor pe DN18.

„Mi se pare incredibil modul in care, pe de o parte, cei care au primit un vot politic, ministrii in speta, vorbesc despre „slaba mobilizare a Antreprenorului” ca fiind cauza principala a intarzierilor pe santierele marilor proiecte de infrastructura, iar documentele CNAIR in cazul DN18, drumul care face legatura intre Bucovina si Maramures, ofera o singura explicatie pentru nefinalizarea lucrarilor: bugetul insuficient”, acuza parlamentarul de Vaslui.

Nu este prima data cand Olteanu abordeaza subiectul intarzierilor in reabilitarea si modernizarea DN18. La o interpelare anterioara, deputatului i s-a raspuns ca responsabilitatea subfinantarii ii apartine Ministerului de Finante, in conditiile in care drumul care face legatura intre Bucovina si Maramures este singurul exemplu de investitie lasata fara fonduri la nivelul CNAIR.

Ministrul Sova, rugat sa ia masuri dure

Parlamentarul de Vaslui acuza discrepanta dintre declaratiile oficialilor si realitatea din documentele institutiilor din subordine, in cazul de fata CNAIR. ingrijorarea sa este sporita de faptul ca, pe langa importanta finalizarii DN 18, care e, in acest moment, cea mai mare investitie a CNAIR in executie care sa aiba legatura cu Moldova, unul dintre antreprenorii care executa lucrari pe DN 18 a castigat si contractul pentru executia Variantei ocolitoare Barlad, sector care necesita mobilizare sporita.

„Am asteptat rectificarea bugetara, in speranta unor vesti bune. Din pacate, in septembrie CNAIR a comunicat acelasi lucru: buget insuficient iar in octombrie ni se transmite ca finalizarea lucrarilor s-a amanat din nou, pentru 2019. La aceasta ora, DN18 este cea mai importanta investitie in executie, in infrastructura, care sa aiba legatura cu Moldova, cu tronsoane aflate la un grad de executie intre 30-96%. in conditiile in care stim cu totii ca Moldova a fost regiunea sacrificata de la centru in domeniul investitiilor in infrastructura, faptul ca nici cand exista santiere deschise si disponibilitatea antreprenorilor de a lucra nu se aloca fonduri mi se pare o nedreptate mai mult decat condamnabila. Este firesc sa ma intreb unde este sabotajul. Vad declaratiile domnului ministru Sova, pline de bune intentii, si ma lovesc apoi de acest „buget insuficient”. Vad declaratiile domnului ministru Teodorovici, ca nu exista probleme de finantare, ca mai avem nevoie de o autostrada ca sa depasim Portugalia, apoi ma lovesc din nou de acest „buget insuficient” pentru un drum national in executie. Nu este prima data cand se sustine ca avem in CNAIR un stat in stat. Daca exista probleme de organizare la CNAIR, daca exista un sabotaj punctual cu privire la DN18, daca e incompetenta, il rog pe domnul ministru Sova sa ia cele mai drastice masuri. Nu este posibil sa avem bani blocati pe un numar de santiere, ca urmare a „slabei mobilizari a Antreprenorului”, si sa nu se lucreze acolo unde antreprenorii, culmea, companii romanesti, vor sa lucreze, dar nu li se aloca fonduri. Pentru mine, ca parlamentar de Vaslui, ingrijorarea este sporita de faptul ca unul dintre acesti antreprenori a castigat si contractul de executie a Variantei ocolitoare Barlad, si imi doresc ca aceasta companie sa beneficieze de tot frontul de lucru si tot sprijinul autoritatilor pentru a-si duce la bun sfarsit obligatiile”, a transmis deputatul Daniel Olteanu.