Alarma falsa: pompierii barladeni, solicitati pentru o aruncare (de lucruri) de pe bloc!

Autoritatile barladene au fost alertate, ieri, in jurul orei 13.30, pentru o aparenta tentativa de suicid a unei femei care se urcase pe un bloc cu patru etaje si voia sa se arunce in gol. Apelul la numarul de urgenta 112 al unor trecatori i-a pus pe jar pe pompieri, politisti si ambulantieri, care au pornit in zona respectiva, mai exact un bloc aflat in vecinatatea Scolii Gimnaziale „Manolache Costache Epureanu” Barlad. Crezand ca viata femeii atarna de un fir de ata, Detasamentul de Pompieri Barlad a trimis in cel mai scurt timp la solicitare o autoscara si o Autospeciala de Prima Interventie si Comanda (APIC). Numai ca, odata ajunsi la destinatie, pompierii si-au dat seama ca alarma a fost falsa: femeia nu urcase pe imobil pentru a se arunca in gol, ci facea curatenie in mansarda (podul) blocului, de unde arunca tot felul de obiecte pe trotuar. Cum tentativa de suicid nu s-a confirmat, echipajele de la fata locului au facut cale intoarsa dupa numai cateva minute.

• Adriana Susnea