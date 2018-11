„Afize”, al pictorului barladean Nicolae Tonitza, vandut pentru 125.000 euro!

Tabloul „Afize”, realizat de pictorul barladean Nicolae Tonitza in localitatea Balcic, din Bulgaria, a fost adjudecat la o licitatie organizata in Bucuresti pentru suma de 125.000 de euro. Lucrarea o infatiseaza pe tanara Afizé, care i-a fost model pictorului pentru mai multe lucrari. Tot la aceeasi licitatie, au fost cumparate inca sapte lucrari ale pictorului Tonitza, cea mai scumpa dintre acestea, „Catrina suparata”, fiind adjudecata pentru 47.500 de euro.

Galeriile Artmark au organizat pe data de 31 octombrie „Licitatia de toamna – Top 100 mari maestri ai artei romanesti”, evenimentul avand loc la Athénée Palace Hilton, din Bucuresti. Printre cele 171 de opere de arta scoase la vanzare s-au numarat si opt lucrari apartinand unui mare artist barladean, pictorul Nicolae Tonitza (1886-1940). in final, toate au fost cumparate de colectionari iubitori de frumos. Cel mai bine vandut tablou din randul celor opt apartinandu-i lui Tonitza este „Afizé”, cu o valoare estimativa initiala cuprinsa intre 50.000 – 80.000 euro, ce a fost adjudecat pentru suma de 125.000 de euro. Lucrarea a fost pictata in ulei pe carton, are dimensiunile 60 x 41 cm si este semnata in stanga sus, cu brun, „Tonitza”.

„Modelul Afizé infatiseaza inca o data feminitatea orientala, scaldata in lumina solara a Balcicului, fiind surprins intr-un moment in care isi intoarce privirea catre contemplatorul sau, care ii asterne pe panza trasaturile languroase intr-o spledoare de ocru cu urme de oranj. Ornamentarea vesmantului si a salului ce o acopera sumar sunt reprezentate subtil, armonizand perfect cu tonurile calde utilizate la nuantarea trupului, a carui coloristica se aseamana luminii lumanarilor de ceara cu reflexe ce se prefac in semitonuri de nuanta mierii. Tonitza era atras de culorile nudului, destainuind calitatile acestuia si elevilor sai, fiind de parere ca «un nud strange intr-insul toata lumea din jur si apoi o imprastie ca un mic soare» , dand nastere unor cromatici fara seaman”, spuneau reprezentantii Artmark referitor la pictura.

in ordine descrescatoare, urmeaza „Catrina suparata”, pictata in 1925, in ulei pe carton, cu dimensiunile 69 × 45 cm si semnata in stanga jos, cu brun, „Tonitza”. Tabloul avea o valoare estimativa de 35.000 – 55.000 euro, dar a fost adjudecata pentru suma de 47.500 euro. Al treilea tablou al lui Tonitza vandut la licitatie se numeste „Peisaj la Valenii de Munte”, a fost realizat intre 1922-1923, in ulei pe carton, si era estimat la 4.000 – 6.000 euro, insa a fost cumparat cu 6.500 euro. Al patrulea tablou al artistului barladean vandut atunci este „Pe ganduri”, realizat in tus si laviu pe hartie, ce a fost estimat la 1.200 – 1.800 euro, dar a fost adjudecat pentru suma de 2.500 euro.

Tot cu 2.500 euro a fost vanduta si „Cumintica”, realizata in penita, grafit si creioane colorate pe hartie lipita pe carton, ce era estimata tot la 1.200 – 1.800 euro. Urmeaza opera „Tataroaica”, pictata in 1938 in acuarela si creion pe hartie. Era estimata la 1.000 – 1.800 euro, insa a fost vanduta pentru suma de 2.250 euro. Al saptelea tablou al lui Tonitza vandut la licitatia din 31 octombrie se numeste „Nud cu spatele”, a fost pictat in 1938, in creion si accente de acuarela pe hartie. A fost estimat la 800 – 1.200 euro, dar a fost vanduta pentru suma de 1.800 euro. Nu in ultimul rand, cel de-al optulea tablou al artistului barladean vandut atunci este „Tataroaica”, pictat in 1938, in creion pe hartie lipita pe carton, si estimat la 1.000 – 1.600 euro. Lucrarea a fost vanduta pentru suma de 1.600 euro.

De mentionat ca, in ultimii ani, numeroase opere realizate de Nicolae Tonitza au fost scoase la licitatie. Majoritatea au fost cumparate de diversi colectionari interesati, iar unele cu preturi foarte mari. Este si cazul picturilor „Florareasa” (150.000 euro), „Copil cu funda verde” (120.000 euro), „Intimitate” (65.000 euro), „Printesa” (60.000 euro), „Puritate” (60.000 euro), „Fetita cu boneta alba” (60.000 euro), „Cap de copil” (58.000 euro), „Nud cu spatele (Gurli)” (50.000 euro), „Curte la Mangalia (cofetaria lui Delureanu)” (50.000 euro), „Baia Suzanei” (47.500 euro), „Carciumarese” (45.000 euro), „Primavara” (40.000 euro), „Coasta Dobrogeana” (35.000 euro), „Bluza albastra” (35.000 euro), „Nud cu spatele” (35.000 euro), etc.