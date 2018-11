Olimpicii Barladului, rasplatiti de oamenii de afaceri

• 15 elevi din Barlad, toti premiati la diferite materii la olimpiadele nationale din anul scolar 2017-2018, au fost rasplatiti de Clubul Rotary Barlad cu cate o suma de bani si o diploma de merit. Festivitatea de premiere a avut loc vineri seara si a fost gazduita de Teatrul „Victor Ion Popa” Barlad.

Opt dintre ei s-au remarcat la fazele nationale ale olimpiadelor luand premiul I. Este vorba despre Valentin Funaru (olimpiada de Geografie), Georgiana Hutuleac (olimpiada de Religie), Liviu Lucian Albu (olimpida de Interpretare instrumentala – flaut), Alice Beatrice Giusca (olimpiada de Psihologia varstelor), Antonio Alexandru Ganea (concursul de Proiecte IT & C InfoEducatie 2018). Si echipa „TRADDIS”, compusa din elevii Cosmin Mihai Sava, George Catalin Baciu si Daniel Leonard Toporas a ocupat tot locul I, insa la concursul national „Jar Company of The Year” („Cel mai bun plan de afaceri”).

Au urmat cele trei eleve distinse cu premiul II, respectiv Antonia Georgiana Zavate (olimpiada de Stiinte a Uniunii Europene), Cristina Gabriela Stavar (olimpiada de Pedagogie – Psihopedagogie speciala) si Denisa Dorina Gherasim Tonita (olimpiada de Arte Plastice – Grafica). Alti trei elevi rasplatiti cu bani de Clubul Rotary Barlad au luat premiul III la olimpiadele nationale. Este vorba despre Andreea Adina Gibu (olimpiada de Tehnologii – Turism si alimentatie), Elena Bianca Manoliu (olimpida de Managementul elevilor) si Vasile Burghelea (olimpiada de Industrie textila si pielarie). Nu in ultimul rand, rotarienii au rasplatit-o si pe singura care a obtinut mentiune la olimpiada internationala de Limba rusa, respectiv Irina-Demetra Susnea.

Trebuie spus ca aceasta a fost a XVII-a editie a campaniei „Rotary premiaza excelenta», prin care Clubul Rotary Barlad a organizat un eveniment caritabil de strangere de fonduri pentru rasplatirea elevilor premiati la olimpiadele nationale. Cei care au obtinut premiul I au primit 1.000 de lei, cei cu premiul II – 800 lei, premiul III – 600 lei si mentiune – 500 lei. Banii care le-au fost daruiti in plic au fost stransi din vanzarea biletelor la spectacolul „Amanta”, o adaptare dupa „Incurca lume” de Adolf de Hertz, ce a fost jucat, imediat dupa ceremonia de premiere, de mari actori ai scenei romanesti. Este vorba despre artistii Ileana Olteanu, Eugenia Serban, Magda Catone, Monica Davidescu, Ovidiu Cuncea, Dorin Andone, Gavril Patru si Armand Calota.

• Adriana Susnea