Triumf absolut pentru trupele de teatru ale LMK Vaslui

• Salba de trofee pentru trupele de teatru ale Liceului “Mihail Kogalniceanu” Vaslui la Festivalul de teatru bilingv “Eugen Ionescu”, de la Buzau. Pe langa premiile I la ambele sectiuni, franceza si romana, la categoria liceu, si premiul II, obtinut de trupa de gimnaziu a liceului, doi elevi vasluieni si-au adjudecat si cele mai ravnite premii speciale pentru cel mai bun actor – Radu Neacsu, pentru interpretarea atat in limba romana, cat si in limba franceza, si cea mai buna actrita – Ramona Gherasim.

In perioada 15 – 18 noiembrie, Inspectoratul Scolar Judetean Buzau, Centrul Cultural Francofon si Colegiul National “M. Eminescu” Buzau au organizat Festivalul de teatru bilingv “Eugen Ionescu”, competitie ajunsa la cea de-a X-a editie. Fiind o editie aniversara, organziatorii s-au folosit de moment ca un loc de intalnire a diverselor arte si un prilej de schimb de bune practici intre elevi si profesori din Romania si din alte tari, intre care si Franta, Belgia sau Polonia.

Deschiderea festiva a festivalului a avut loc joi, 15 noiembrie, la sala de festivitati a Liceului de Arte „Margareta Sterian”, in prezenta invitatilor de la institutiile locale si internationale partenere. In cadrul festivalului, s-au organizat atelierele de perfectionare a competentelor de comunicare in limba franceza, organizate pentru elevi, adulti si profesori de limba franceza din Buzau, coordonate de Jan Novak, din cadrul Asociatiei DramEducation din Polonia, si Laurent Van Wetter, dramaturg francofon belgian. Atelierele au fost organizate cu sprijinul Delegatiei Valonia Bruxelles din Bucuresti.

La cele doua sectiuni ale concursului, cea in limba romana, care s-a tinut pe 17 noiembrie, si cea in limba franceza, pe 18 noiembrie, au participat 24 de trupe de teatru scolar din mai multe orase, Buzau, Alexandria, Craiova, Piatra-Neamt, Botosani, Braila, Cernavoda, Focsani. Intre participanti au fost si cele trei trupe ale Liceului Teoretic “Mihail Kogalniceanu” din Vaslui, doua de gimnaziu si una de liceu, coordonate de profesoara Mihaela-Claudia Liteanu. Talentul tinerilor actori a fost pus pe deplin in valoare pe scena Teatrului „George Ciprian”, piesele prezentate avand un repertoriu divers, de la traduceri in limba franceza ale unor celebre creatii din literatura romana si din dramaturgia universala, pana la cele mai noi creatii dramatice semnate de scriitori contemporani, precum Matei Visniec.

Cele trei trupe de teatru ale Liceului Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui, deja niste obisnuite ale acestui festival, au fost ovationate la scena deschisa, castigand si cele mai multe premii puse in joc la aceasta editie. Astfel, elevii vasluieni si-au adjudecat doua premii I, la sectiunea liceu in limba franceza cu piesa “Un jour tous les ans”, adaptare de Mihaela Liteanu, in traducerea lui Alexandru Mita, dupa piesa australianului Allan Seymour, si la sectiunea liceu in limba romana, cu piesa “A murit Bobby”, de Tudor Musatescu. Pe langa un alt premiu II, la sectiunea gimnaziu in limba romana, pentru piesa “Tema pentru acasa” de Mile Poposki, vasluienii au mai primit si trei premii speciale ale juriului, acordate celor doi elevi de la clasa a XII-a bilingv franceza-italiana, specializarea stiinte sociale, din Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui. Este vorba de pentru premiul pentru cel mai bun actor la sectiunea franceza – liceu, totodata si pentru cea mai buna pronuntie in limba franceza, acordat elevului Radu Neacsu, a carui prestatie a fost rasplatit si cu premiul pentru cel mai bun actor la sectiunea romana – liceu, in timp ce colega acestuia, Ramona Gherasim, a castigat premiul special al juriului pentru cea mai buna actrita de la sectiunea liceu.

• Marian Mocanu