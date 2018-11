• Doua dintre initiativele promovate de Partidul Miscarea Populara, cea privind pensiile speciale si cea pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, au avut deja succes. Alte doua initiative, cea impotriva oficializarii limbii maghiare ca a doua limba de stat si reducerea la 300 a numarului de parlamentari, sunt pe drumul cel bun. “Faptul ca multi romani, inclusiv vasluienii, au sprijinit initiativele noastre iar, ulterior, si alte partide au atacat aceleasi teme cred ca ne dau dreptul sa spunem ca, in acest moment, PMP da tonul in opozitie!”, a declarat Marcel Gangu, secretarul general al Organizatiei Judetene PMP Vaslui. “Sa nu uitam faptul ca partidul nostru si-a asumat ca proiect de tara unirea Moldovei cu Romania. In acest context, in toate filialele locale pregatim actiuni de marcare a Centenarului Marii Uniri, actiuni care vor avea punctul culminant in preajma Zilei Nationale”, a adaugat Marcel Gangu, unul dintre cei mai activi lideri politici vasluieni.

Aproape de sfarsitul anului, moment care marcheaza si debutul bataliilor electorale in vederea apropiatelor tururi de scrutin, alegerile europarlamentare si cele prezidentiale, Organizatia Judeteana PMP Vaslui a facut un prim bilant al actiunilor din ultima perioada. “In primul rand, am reusit sa infiintam si sa consolidam organizatiile partidului la nivel local, atragand alaturi de noi oameni de valoare, cetateni onesti care doresc o altfel de politica, una care are in centrul ei omul de rand si interesul national. A fost si este o munca grea, depusa de colegii din conducerea judeteana sub indrumarea si cu ajutorul presedintelui organizatiei, deputatul Corneliu Bichinet. O prima concretizare a acestui efort a fost campania derulata cu succes de strangere de semnaturi pentru modificarea legii electorale, in vederea alegerii primarilor in doua tururi de scrutin. Oamenii au inteles importanta acestei initiative, drept dovada, la nivel national, s-au strans peste un milion de semnaturi, iar acest lucru a facut ca si alte partide din opozitie sa se ralieze in vederea adoptarii unui act normativ in acest sens. Deci, putem considera aceasta initiativa un prim succes, atat la nivel national, cat si la nivel local, unde cetatenii au putut vedea ca PMP este un catalizator al opozitiei”, a declarat Marcel Gangu, secretarul general al Organizatiei Judetene PMP Vaslui.

Liderul PMP a tinut sa remarce si un alt succes al partidului, mai precis al initiativei privind eliminarea pensiilor speciale ale alesilor. “Inca de la inceput, PMP a sustinut ca pensiile speciale reprezinta o nedreptate pentru cateva milioane de romani, care au muncit cinstit o viata intreaga, dar care traiesc la batranete la limita decentei. Am mai spus-o, toti cetatenii Romaniei, fara nicio exceptie, trebuie sa primeasca pensii in functie de contributia adusa in societate si economie, si nu datorita faptului ca au reusit sa acceada temporar in demnitatea publica de ales local sau parlamentar. Argumentele noastre impotriva acestora sunt oferite inclusiv de Curtea Constitutionala, care a respins legea pensiilor speciale. Acum, PMP are alte doua batalii de castigat. Vorbim aici de reducerea la 300 a numarului de parlamentari, intiativa pentru care romanii s-au pronuntat deja prin Referendum, fara ca cei de la putere sa tina cont de aceasta doleanta. O a doua batalie este cea impotriva oficializarii limbii maghiare ca a doua limba oficiala de stat! PMP a votat impotriva introducerii acestui lucru in Codul Administrativ si, dupa adoptarea acestui blat politic de catre actuala coalitie de guvernare, am contestat legea la Curtea Constitutionala. PMP cere tuturor partidelor din opozitie sa se ralieze acestor initiative, dar si sa sustina motiunea de cenzura pe care PMP o va depune in curand la adresa guvernului Dancila – Dragnea, sanctionand astfel derapajele actualei guvernari”, a mai spus Marcel Gangu.

Secretarul general al Organizatiei Judetene PMP Vaslui a tinut sa puncteze si apropierea unui moment important pentru toti romanii, 1 Decembrie, si implinirea a o suta de ani de la Marea Unire. “Nu putem lasa ca acest eveniment de mare importanta pentru intreaga natiune romana sa treaca neomagiat asa cum se cuvine, cu atat mai mult cu cat PMP si-a asumat ca proiect de tara unirea Republicii Moldova cu Romania, un deziderat al inaintasilor nostri. Consideram ca intregirea tarii tine de demnitatea nationala, iar unirea este o obligatie a generatiei noastre, indiferent pe care mal al Prutului traieste. De aceea, vom marca Centenarul Unirii prin actiuni ce vor avea loc in toate filialele locale ale PMP, cu implicarea consiliilor executive ale organizatiilor comunale, orasenesti si municipale, actiuni la care vom invita toti cetatenii judetului Vaslui”, a conchis Marcel Gangu.

• Marian Mocanu