Barladean stabilit in Germania, condamnat pentru escrocarea unui barbat din Blaj

• Un barbat de 42 de ani, din Barlad, a fost condamnat, in lipsa, de Judecatoria Blaj pentru infrac?iunea de inselaciune. Victima i-a trimis barladeanului stabilit in Germania suma de 1.500 de euro pentru o masina la mana a doua, insa escrocul a cheltuit banii si nu a mai dat niciun semn de via?a.

La inceputul lunii februarie 2017, barladeanul Florin Pricop, in varsta de 42 de ani, a fost trimis in judecata de procurorii blajeni pentru infrac?iunea de inselaciune comisa asupra ceta?eanului Sebastian Marian I., din Blaj. Dupa un an si jumatate de proces derulat in lipsa inculpatului, stabilit in Frankfurt, Germania, in cursul lunii octombrie, magistra?ii Judecatoriei Blaj l-au condamnat pe barladean la sase luni de inchisoare cu executare. in plus, pentru ca victima s-a constituit parte civila in proces, instan?a a admis ac?iunea civila formulata de blajean si l-a obligat pe inculpat sa-i achite suma de 1.500 de euro cu titlu de daune materiale. Tot in sarcina barladeanului cade si plata cheltuielilor de judecata, respectiv suma de 1.500 de lei. Decizia nu este definitiva, ci a fost deja atacata la Curtea de Apel Alba Iulia de catre inculpatul Florin Pricop.

Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori, in ianuarie 2016, cei doi barba?i s-au cunoscut prin intermediul unui joc online, iar ulterior au comunicat si prin aplica?ia Whatsapp de pe telefonul mobil. Pentru ca barladeanul traia in Frankfurt si i-a spus celuilalt ca, in martie 2016, va veni in ?ara, blajeanul l-a intrebat daca nu e dispus sa il ajute, cumparandu-i o masina din Germania pe care sa o aduca la venirea in Romania. in prima faza, escrocul a refuzat, dar apoi i-a spus victimei sale ca a gasit o masina VW Passat, rosie, fabricata in 1999, la pre?ul de 1.800 euro. Ca sa fie credibil, individul i-a trimis si poze cu autoturismul. Ba chiar i-a spus celuilalt ca el a platit in avans 200 de euro si ca asteapta sa-i trimita suma de 1.500 de euro ca sa-i poata cumpara masina dorita. Dupa ce a mai vorbit si cu al?i amici din grupul de joc online si s-a convins ca barladeanul e de incredere, persoana vatamata i-a transferat suma ceruta prin Western Union si a stabilit ca restul de 300 de euro ii va da personal, in martie, cand urma sa primeasca masina.

Zis si facut. Numai ca, dupa ce s-a vazut cu banii, barladeanul nu i-a mai raspuns celuilalt la telefon. intr-un final, cel inselat a reusit sa vorbeasca cu prietena escrocului, care i-a spus ca inculpatul a cumparat masina si a plecat cu ea spre ?ara, dar cand se afla in Austria, a fost operat de urgen?a si mai dureaza pana isi reia drumul. Abia prin iunie, Florin Pricop i-a trimis blajeanului un mesaj in care si-a recunoscut fapta si i-a spus ca se va sinucide, in sprijinul afirma?iei trimi?andu-i o poza cu o branula la mana. Totodata, i-a spus sa-si recupereze banii de la prietena lui, pentru ca ea i-a cheltuit!

