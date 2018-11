COMUNICAT DE PRESA

Nediscriminarea si egalitatea de sanse, drepturi egale pentru oameni diferiti

Campania de informare si constientizare derulata de S.C. GE-COST 2001 S.R.L. cu privire la drepturile cetateanului in materie de nediscriminare si egalitate de sanse a luat startul duminica, 11 noiembrie 2018, in municipiul Barlad.

Peste 150 de barladeni au primit clarificari referitoare la formele de discriminare si modalitatile de prevenire a acestui fenomen, precum si la egalitatea de sanse si de tratament – principii fundamentale care trebuie respectate intr-o societate inteligenta, sustenabila si incluziva.

Totodata, acestia au putut afla care sunt institutiile la care pot apela atunci cand le sunt incalcate drepturile in materie de nediscriminare si egalitate de sanse, si ce sanctiuni pot primi, conform prevederile legale in vigoare, cei care incalca aceste principii.

Activitatea desfasurata in Barlad se inscrie in seria actiunilor derulate de S.C. GE-COST 2001 S.R.L., in parteneriat cu S.C. TOBIMAR CONSTRUCT S.R.L. si S.C. 4C RURAL STRATEGIC S.R.L., beneficiari ai Proiectului “START-UP Moldova” POCU/82/3/7/105165, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020.

S.C. GE-COST 2001 S.R.L. este implicata activ, incepand din anul 2011, in derularea proiectelor cu finantare externa (POSDRU, REGIO si POCU), participand in mod direct atat la implementarea activitatilor de management, promovare si publicitate, cat si la cele de furnizare programe de formare profesionala continua.

11 noiembrie 2018