Barladul se pregateste de Centenar: Noul Monument al Eroilor Neamului va fi dezvelit pe 1 Decembrie

• Cu o intarziere de aproape trei ani, Monumentul Eroilor Neamului, ce va fi amenajat pentru a-i comemora pe romanii care au luptat in Primul si Al Doilea Razboi Mondial, va fi inaugurat de Ziua Nationala, cand marcam Centenarul Marii Uniri.

Monumentul dedicat eroilor romani din cele doua Razboaie Mondiale, ce a fost realizat de sculptorul iesean Constantin Crenganis, va fi amplasat in zona Cerbul de aur din Barlad si va fi inaugurat pe 1 Decembrie 2018, de Ziua Nationala a Romaniei. Cel putin asa spera autoritatile locale, care, saptamana trecuta, au inceput in forta lucrarile de amenajare a terenului pe care va fi amplasat soclul pe care va sta grupul statuar. Potrivit edililor, pentru ca monumentul in sine este aproape de finalizare, s-a decis ca, in paralel, sa fie demarate si lucrarile de amenajare a soclului, astfel incat, pana la finele lunii, sa fie gata.

„Dupa cum ne-am exprimat dorinta, exista toate premisele ca acest monument sa fie realizat si amplasat pana pe data de 1 Decembrie 2018. Este, dupa cum se stie, unul din cele trei obiective culturale pe care mi le-am asumat in Anul Centenar 2018, alaturi de reabilitarea Casei Memoriale «Alexandru Ioan Cuza» si de realizarea Centrului de Informare si Documentare din perioada comunista – Casa «Dej». Mai sunt doar cateva detalii de pus la punct si intram in linie dreapta cu toate cele trei obiective”, a declarat primarul Dumitru Boros.

Trebuie spus ca, inca din ianuarie 2016, consilierii barladeni au aprobat ridicarea si amplasarea „Monumentului Eroilor din Primul si Al Doilea Razboi Mondial”, insa pentru ca in bugetul pe 2016 nu erau bani pentru realizarea investitiei, s-a votat amanarea ei pana in 2017, iar ulterior, in 2018. Intr-o conferinta sustinuta in mai 2017, Boros anunta ca a semnat contractul privind executarea monumentului, pentru suma de 85.000 de lei. Tot atunci spunea ca se iau in calcul trei amplasamente, respectiv intersectia din zona Confectii, Piata „Tricolorul”, din zona Garii, si spatiul verde din zona Cerbul de Aur. Evident, decizia finala a fost ca monumentul sa fie amplasat la Cerbul de Aur.

De mentionat ca Monumentul Eroilor Neamului a fost sculptat in bronz, are o inaltime de 3,03 metri si o latime de 1,72 metri. Soclul ca avea, la randul lui, 1,8 metri inaltime. Sculptura, a carei macheta din ipsos a fost expusa o perioada in holul primariei, a fost gandita special pentru Barlad, nicaieri in tara nemaiexistand dubluri. Varianta ce a fost realizata de sculptorul Crenganis a fost desemnata castigatoare la concursul organizat de autoritatile locale, de juriul format din pictorul Corneliu Vasilescu, sculptorul Gheorghe Alupoaei si arhitectul Dan Amaricutei.

Initiativa ridicarii acestui monument apartine Oficiului National pentru Cultul Eroilor si Asociatiei Veteranilor de Razboi, care au solicitat in repetate randuri autoritatilor locale ridicarea unei astfel de lucrari.