Zeci de barladeni amendati pentru aruncarea aiurea a gunoiului menajer

Dupa o campanie de informare a cetatenilor Barladului si, ulterior, supravegherea timp de doua saptamani a platformelor destinate colectarii deseurilor, politistii locali barladeni au aplicat primele amenzi pentru aruncarea gunoiului menajer In alte locuri decat cele special amenajate. In prima faza, nu mai putin de 37 de cetateni au fost sanctionati, valoarea totala a amenzilor ridicandu-se la 6.800 lei.

Dupa ce a primit numeroase sesizari de la localnici, iar ulterior a constatat In teren ca, In multe zone din oras, gunoiul este aruncat aiurea, la periferia cartierelor de case, pe trotuare, pe spatii verzi ori chiar langa containere, la finele lui august, Dumitru Boros, primarul Barladului, a dispus ca Politia Locala Barlad, In colaborare cu SC Compania de Utilitati Publice (CUP) SA Barlad, sa planifice si sa execute o serie de activitati de natura a diminua fenomenul depozitarii necontrolate a deseurilor menajere.

In prima faza, Politia Locala a initiat „Barlad – un oras curat”, o campanie de informare a populatiei cu privire la prevederile legale si regulile de convietuire sociala ce trebuie respectate pentru a mentine si pastra curatenia Barladului, pentru a preveni aparitia unor focare de infectie ce pot afecta sanatatea cetatenilor si mediul Inconjurator. In total, cu sprijinul catorva eleve voluntare din oras si a Centrului National de Informare Turistica, au fost distribuite peste 500 de pliante informative cetatenilor din cartierele Podeni si Munteni.

Ulterior, timp de 15 zile, politistii locali, In cooperare cu salariati desemnati de conducerea SC CUP SA, au efectuat supraveghereri In preajma platformelor destinate colectarii deseurilor, pentru depistarea si identificarea persoanelor care arunca gunoiul menajer In alte locuri decat cele special amenajate. Astfel, au fost identificate si sanctionate contraventional 37 de persoane care au Incalcat prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 189/2015 si ale Hotararii Consiliului Local nr. 22/2002, valoarea totala a amenzilor ridicandu-se la 6.800 lei.

„Avand In vedere concluziile desprinse din activitatile desfasurate, tinand cont de faptul ca rezultatele obtinute nu sunt de natura a diminua fenomenul depozitarii necontrolate a gunoiului menajer, au fost planificate urmatoarele masuri ce vor fi Intreprinse In luna octombrie. Acestea sunt: informarea asociatiilor de proprietari, In scris, cu privire la obligatiile ce le au In conformitate cu prevederile HCL nr. 22/2002, precum si informarea cetatenilor, prin intermediul asociatiilor de proprietari, pentru a nu arunca gunoiul In afara recipientilor ori In apropierea platformelor betonate; continuarea activitatilor de informare a populatiei, prin distribuirea de materiale preventive, cu sprijinul Centrului National de Informare Turistica din cadrul Primariei Barlad si a voluntarilor care participa la proiecte ale acestui centru. O alta masura luata In octombrie se refera la intensificarea actiunilor, In scopul depistarii, identificarii si aplicarii de sanctiuni contraventionale persoanelor care Incalca prevederile HCL nr. 22/2002, modificata prin HCL nr. 336/25.10.2017, respectiv art. 2, alin. 5, pct. g, conform caruia «este interzisa depozitarea pe holurile blocurilor a sacilor de gunoi menajer ori abandonarea acestora pe domeniul public al Barladului», sanctionat cu amenda Intre 500 – 1.000 lei pentru persoanele fizice si Intre 1.000 – 2.000 lei pentru persoanele juridice”, a precizat Vasile Chelaru, directorul executiv al Politiei Locale Barlad.

Potrivit acestuia, In functie de evolutia fenomenului si de constatarile din teren ale edilului sef ori ale conducerii Politiei Locale Barlad, vor fi planificate alte masuri si activitati.