„Wazary Dojo” Barlad, trei campioni si un vicecampion europeni

Performanta extraordinara reusita de cei sase sportivi ai Clubului de arte martiale „Wazary Dojo” Barlad, care au participat la Campionatul European de Kempo, organizat in Bucuresti. Trei au revenit acasa campioni, unul, vicecampion, iar alti doi au obtinut medalie de bronz.

intre 25-27 octombrie, Centrul Sportiv „Apollo” din Bucuresti a gazduit o noua editie a Campionatului European de Kempo. Competitia de arte martiale s-a desfasurat pe mai multe probe, respectiv Kata, Self-defence, Semi-Kempo, Submission, Full-Kempo, Knockdown, Kempo si MMA, in total intrand pe suprafata de lupta cateva sute de concurenti din toata Europa. Clubul Sportiv „Wazary Dojo” Barlad a fost reprezentat la prestigioasa competitie internationala de sase sportivi, care au facut parte din lotul Romaniei si care au luptat exclusiv in proba de Submission Kempo. Este vorba despre Rares Burca (categoria 8-10 ani, – 35 kg), Ana Maria Mazilu (10-12 ani, – 35 kg), Silvia Burca (12-14 ani, – 45 kg), Teodora Marin (10-12 ani, – 35 kg), Robert Carp (12-14 ani, – 75 kg) si Beatrice Stan (16-18 ani, – 65 kg). Iar rezultatele participarii lor la acest nivel au fost pe masura asteptarilor: Rares, sora lui, Silvia, si Ana Maria au cucerit titlul de campioni europeni, Teodora pe cel de vicecampioana, iar Robert si Beatrice au obtinut medalia de bronz.

„«Wazary Dojo» urca din nou pe cea mai inalta treapta a podiumului la Campionatul European de Kempo, proba Submission. Am avut sase sportivi, dintre care trei au luat medalii de aur, unul a obtinut medalie de argint si doi pe cea de bronz. Astazi (joi, 25 octombrie, n.r.), am avut onoarea sa participam la acest concurs cu sase copii si am reusit sa aducem acasa tot atatea medalii. insa, cred ca astazi am mai pierdut doua medalii de aur prin retragerea din concurs, inainte cu cateva zile, a celor doi vicecampioni mondiali, respectiv Stefania Teletin si David Angheluta, din cauza accidentarilor. in orice caz, pentru mine este mereu o onoare sa pot reprezenta Romania la competitiile internationale si ma bucur ca am reusit sa motivez acesti copii sa ne aduca cinste. Sunt mandru de fiecare dintre ei. Merita felicitari pentru toate rezultatele bune de pana acum, dar mai ales pentru aceasta mare realizare. Ma bucur ca, dupa titlul de campion mondial, obtinut in aprilie, la Budapesta, Burca Silvia confirma din nou cu cea mai inalta treapta a podiumului. Nu in ultimul rand, imi pare bine sa constat ca toti cei sase copii inscrisi in acest concurs au demonstrat ca rezultatele de anul trecut de la campionatele europene nu au fost intamplatoare. Le multumesc tuturor celor care au avut incredere in mine, mai ales parintilor din clubul nostru”, ne-a declarat Alexandru Rotaru, presedintele Clubului „Wazary Dojo” Barlad.