Vin banii pentru membrii comisiilor de la referendum

Institutia Prefectului Hudetului Vaslui au virat, ieri, catre primarii sumele aferente platii indemnizatiilor presedintilor si mebrilor comisiilor de votare de la referendumul din 6 – 7 octombrie. in ciuda rezultatului dezastruos al scrutinului, din punctul de vedere al prezentei la vot, reprezentantii Prefecturii Vaslui considera ca referendumul a fost totusi un succes din punct de vedere organizatoric.

Cu o saptamana mai devreme decat era anuntat, presedintii si membrii comisiilor de votare care au participat la desfasurarea Referendumului Familiei isi vor primi indemnizatiile cuvenite. Efortul bugetar platii indemnizatiilor celor 526 de presedinti de sectii de votare si a celor circa 3.100 de membri ai comisiilor a fost la nivelul judetului Vaslui de 1.496.915 lei, la care se adauga alti 72.620 lei, reprezentand “protocolul”, cate 10 lei pe zi pentru fiecare persoana. “Pentru colegii de la contabilitate, a fost foarte multa munca, nu in ceea ce priveste pregatirea ordinelor de plata, cat mai ales pentru intocmirea statelor de plata si a declaratiei fiscale 100 pentru fiecare dintre cele circa 3.650 de persoane implicate in organizarea referendumului in cele 526 de sectii de votare. Am avut si suportul Finantelor Publice, al Trezoreriilor Barlad si Husi, prin intermediul carora am transmis in teritoriu, la fiecare primarie, statele de plata aferente. incepand de maine (astazi, 18 octombrie, n.r.), membrii comisiilor si presedintii sectiilor de votare se pot prezenta la primariile de pe raza carora au activat pentru a-si ridica indemnizatiile”, a declarat Mircea Gologan, subprefectul judetului Vaslui. Pentru cele doua zile de votare si ziua anterioara, destinata pregatirii scrutinului, presedintii sectiilor de votare vor primi fiecare 855 lei, iar membrii comisiilor, 256 lei, la care se adauga alti 20 lei, banii de protocol.

“Lasand deoparte rezultatul referendumului, la nivelul judetului Vaslui, putem vorbi de o repetitie in vederea viitoarelor alegeri. Referendumul s-a desfasurat cu succes, din punct de vedere organizatoric, in ceea ce priveste activitatea Biroului Electoral Judetean. Pentru prima data, BEJ a fost gazduit in cladirea Palatului Administrativ, cu acordul Consiliului Judetean, cu care am avut o colaborare foarte buna. Acest fapt a dus nu doar la o economie de circa 35.000 lei, chiria pe care am fi platit-o Casei de Cultura, dar si la usurarea muncii din punct de vedere logistic. Nu a mai fost nevoie de mutarea echipamentelor centrului de calcul, predarea proceselor verbale si a sacilor cu buletine de vot s-a facut mult mai fluent si mai civilizat… De aceea, s-a luat decizia ca, la viitoarele alegeri, incepand cu cele europarlamentare de anul viitor, sediul BEJ Vaslui sa fie tot la Palatul Adinistrativ!”, a explicat Mircea Gologan, subprefectul judetului Vaslui.