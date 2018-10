Vicepremierul Paul Stanescu, intalnire cu primarul Dumitru Boros

in cadrul vizitei pe care vicepremierul Paul Stanescu o va efectua, astazi, in judetul Vaslui, va poposi si la Primaria Barlad, unde va avea o intrevedere cu edilul sef, Dumitru Boros. Potrivit acestuia, vizita este programata spre sfarsitul programului de lucru, adica in jurul orei 15.30-16.00. „Vom discuta despre soseaua de centura, pentru ca este un subiect de interes major pentru barladeni. in legatura cu acest subiect, am spus de nenumarate ori ca ceea ce a tinut de noi, de Primarie si de Consiliul Local, am facut inainte de termen, inclusiv in ceea ce priveste exproprierile, fortand si comunele din jur sa termine mai repede. Acum asteptam semnarea contractului. Se stie ca, anul trecut, am depus proiecte in valoare de o suta de milioane de lei la PNDL 2 si la intalnirea de maine (astazi, n.r.) voi discuta cateva proiecte prioritare pentru Barlad, dar care nu pot fi acoperite de la bugetul local. Ma refer la proiectele ce vizeaza Colegiul National «Gheorghe Rosca Codreanu», Liceul Teoretic «Mihai Eminescu», consolidarea corpurilor A si B din cadrul Spitalului de Urgenta «Elena Beldiman» si construirea unui corp nou la spital. Interesul nostru este sa obtinem niste finantari pentru obiectivele pe care nu le putem realiza cu bani de la bugetul local, oricat de darnici am fi noi, cei care conducem trecator, Barladul”, a precizat Boros in cadrul unei conferinte organizate duminica, 21 octombrie.