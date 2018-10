Veste buna de la APIA: Vin avansurile din subventii!

APIA Vaslui a finalizat controalele la cererile de unice de plata în agricultura depuse în acest an, astfel ca, din 15 octombrie, fermierii vor primi avansurile din subventiile solicitate. Exceptie fac fermierii din esantionul de control, care vor primi banii în conturi aproximativ o saptamana mai tarziu. Cuantumul platilor pe suprafata pe care le vor primi fermierii romani si al plafonului pentru sprijinul cuplat la ovine/caprine pentru anul 2018 au fost aprobate în sedinta de joi, 4 octombrie. O veste buna este si pentru fermierii care au beneficiat de sprijin cuplat în sectoarele vegetal si zootehnic în anul 2017, si care vor primi niste sume suplimentare la cererile depuse atunci.

În sedinta de Guvern din 4 octombrie a fost aprobata hotararea privind stabilirea pentru anul 2018 a cuantumului pe hectar al platii unice pe suprafata (SAPS), al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta, al platii pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, al platii pentru tinerii fermieri si a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va putea acorda, începand cu 16 octombrie 2018, plati în avans în cadrul schemelor de plati directe din sectorul vegetal si zootehnic într-un procent conform reglementarilor comunitare în vigoare la data efectuarii platilor în avans.

La nivelul judetului Vaslui, APIA a finalizat actiunea de control a cererilor depuse în Campania 2018 pentru cei 2.042 de fermieri aflati în esantionul de control stabilit pentru acest an. Începand cu 16 octombrie, în conturile fermierilor vor intra avansurile din subventii, respectiv 70% din cuantumul total al subventiilor la care au dreptul în acest an, urmand ca restul de bani sa fie platit începand cu luna decembrie. „În prima faza, vor fi alimentate conturile a 18.722 de fermieri vasluieni, din totalul de 20.764 fermieri care au depus cerere unica de plata. Ulterior, dupa circa o saptamana, dupa ce rapoartele de control pentru cei 2.042 de fermieri cuprinsi în esantion vor fi introduse în baza de date APIA, vor fi autorizate la plata si avansurile pentru acestia. La APIA Vaslui s-a lucrat sambata, 6 octombrie, si duminica, 7 octombrie, dupa programul normal, pentru verificarea dosarelor si pregatirea platii avansurilor catre fermieri, pentru ca platile sa se faca cat mai rapid, astfel încat fermierii sa poata executa lucrarile specifice acestei perioade, inclusiv pregatirea noului an agricol”, a anuntat ing. Razvan Arteni, directorul executiv al APIA Vaslui.

În ceea cepriveste subventile pentru anul 2018, platile aprobate de Guvern se acorda potrivit prevederilor OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru anii 2018 si 2019.

În ceea ce priveste cuantumurile pentru platile directe în sectorul vegetal, pentru schema de plata unica pe suprafata se vor acorda în acest an 102,5697 euro/ha, cu 5,3245 euro/ha mai mult decat anul trecut. Practic, aproape toate subventiile au crescut fata de anul anterior, în medie cu circa 5%. Astfel, pentru plata redistributiva pentru intervalele între 1 ha si 5 ha, inclusiv se va acorda 5 euro/ha, iar peste 5 ha si pana la 30 ha, inclusiv, 50,3 euro/ha, plata pentru înverzire va fi de 58,2 euro/ha, plata pentru tinerii fermieri, de 25,8 euro/ha. Aceste cuantumuri se pot majora sau diminua pentru încadrarea în plafonul financiar alocat, pe baza suprafetelor determinate. La fel, si crescatorii de ovine si caprine ar putea beneficia de o majorarile a platilor directe pentru schema de sprijin cuplat, dat fiind ca plafonul alocat în acest scop în anul 2018 este de de 56,1 milioane de euro, cu 7,6 milioane de euro mai mult decat anul trecut. Cuantumurile pentru platile directe se calculeaza de catre APIA prin raportarea plafoanelor la suprafetele determinate si la efectivul de animale eligibile. Platile se fac în lei, utilizand cel mai recent curs de schimb valutar stabilit de Banca Centrala Europeana anterior datei de 1 octombrie 2018, respectiv la un curs de 4,6638 lei/euro.

„Dupa plata avansurilor din subventiile aferente, începand cu data de 1 decembrie, se vor efectua si platile corespunzatoare diferentei între plafonul financiar al fiecarei scheme prevazute în prezentul act normativ si cuantumul calculat si acordat în avans, în conditiile îndeplinirii de catre beneficiari a tuturor criteriilor de eligibilitate”, a mai adaugat Razvan Arteni, directorul executiv al APIA Vaslui.