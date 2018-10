Vasluiul zâmbeste, în umbra marelui Tanase

De duminica, vasluienii sunt din nou rasfatati cu umor de calitate, gratie Festivalului “Constantin Tanase”.

Timp de opt zile, cele mai importante nume din cultura româneasca, de la actori importanti, la caricaturisti, îi vor delecta pe localnici cu momente artistice menite sa le mai descreteasca chipurile. Vasluienii s-au dovedit a fi doritori de umor, dovada ca biletele si abonamentele la spectacolele teatrale s-au vândut ca pâinea calda.

Practic, fiecare seara se va derula într-o sala neîncapatoare, iar actori consacrati, precum Alexandru Arsinel, Mihai Malaimare, Vasile Muraru, Dorina Lazar, Ana Maria Moldovan, Marius Rogojinski, George Mihaita si multi altii, se vor simti cu adevarat acasa la Marele Constantin Tanase.

Prima zi este dedicata teatrului de revista, avându-l în prim plan pe Alexandru Arsinel, cu spectacolul aniversar „Tanasa… la el Acasa”, prezentat alaturi de actorii Teatrului de Revista „Constantin Tanase” Bucuresti.

În piata civica, Teatrul “Masca” va prezenta spectacolul “Noi”, urmata de Parada costumelor de teatru, moment sustinut de trupa “Funny Art”. “Masca” lui Malaimare nu va uita sa îi delecteze pe vasluieni cu un spectacol de statui vivante, intitulat „Strigatele Parisului”.

“Faptul ca exista o cerere atât de mare se datoreaza într-o anumita masura si programului la care echipa noastra a lucrat timp de un an de zile, încercând sa aduca cele mai bune spectacole. Cu entuziasmul specific tineretii, noi, reprezentantii Centrului Culturii Traditionale Vaslui, avem constiinta împacata ca Gala teatrelor profesioniste, a spectacolelor independente prezentate la Sala Studio, concursul de interpretare pentru amatori, segmentul repartizat noua în festival este rezultatul unei constructii minutioase. Comedia parcurge în prezent o etapa diferita de ceea ce se întâmpla la primele editii, dar cred ca prezentul ofera necontenit pretextele ideale pentru savârsirea umorului. Va invitam sa raspundeti vibratiilor dinspre scena cu inima deschisa. Este una dintre conditiile împlinirii noastre ca organizatori”, a spus Lucian Onciu, directorul Centrului Judetean de Creatie si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Vaslui.

Muzeul Judetean “Stefan cel Mare” Vaslui, în afara Salonului de Caricatura, mai organizeaza diferite expozitii personale de caricatura.

“Vom avea expozitii personale ale lui Costel Patrascan, Victor Eugen Mihai-VEM, precum si ale graficienilor Leonte Nastase, Pavel Botezatu, Ovidiu Ambrozie Borta-BOA si Cristinel Vecerdea-CRIV. În foaierul Primariei Vaslui, avem vernisajul unei expozitii de grafica satirica semnata de Victor Eugen Mihai-VEM, iar în foaierul Consiliului Judetean vom vernisa o expozitie personala Marian Avramescu, intitulata „Laureatii Premiului Nobel pentru literatura”. Si în acest an am editat un album al Salonului de Caricatura, care cuprinde o serie de lucrari din cele trimise în acest an la concurs. Speram ca vasluienii sa aprecieze actiunile organizate de noi si îi asteptam alaturi de noi”, a spus Ramona Mocanu, directorul Muzeului Judetean “Stefan cel Mare” Vaslui.

Biblioteca Judeteana “Nicolae Milescu Spatarul” a asigurat si de aceasta data organizarea Concursului de satira umoristica, dar, în cadrul Festivalului nu vor lipsi întâlnirile cu iubitorii cuvântului scris.

„Ascultati o epigrama, un sonet, o fabula, un rondel, cititi cartile autorilor de umor, fiindca cititul nu dauneaza sanatatii, si încercati sa fiti parte din festivalul ce va apartine”, este îndemnul directorului Bibliotecii Judetene, Gelu Voicu Bichinet, catre vasluieni.

În cadrul Festivalului, timp de sase zile, seara, vor rula filme participante la TIFF, precum Foxtrot, Charleston, Ghinionistul, Hawaii, Breaking News si Povestea Iubirii.