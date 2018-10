Vasluiul, pregatit pentru iarna

Conform raportului sefilor societatilor din subordinea primariei prezentat consilierilor locali, poate ninge si maine, municipiul Vaslui este pregatit pentru sezonul rece 2018 – 2019! Conducerea Goscom SA a dat asigurari ca, in acest an, nu vor mai fi probleme cu dezapezirea, utilajele si salariatii fiind pregatiti sa intervina de la primul fulg de nea. La fel, toate companiile de utilitati publice si-au luat masurile necesare pentru a intampina omatul si gerul.

Societatile de utilitati publice din subordinea Primariei municipiului Vaslui au inceput din timp pregatirile pentru a intampina sezonul rece 2018 – 2019, si sunt gata sa actioneze oricand, dau asigurari conducerile companiilor respective. “Pentru dezapezire, Goscom are pregatite 29 de utilaje, parte proprii, parte inchiriate, pentru a interveni pe strazi in vederea curatarii, transportului si depozitarii zapezii. Se va actiona conform planului de interventie stabilit cu municipalitatea, cu prioritate pe principalele artere si in apropierea unitatilor de invatamant si a celor sanitare, apoi pe strazile principale si cele secundare”, a explicat Catalin Barleanu, directorul Goscom SA, consilierilor municipali. Acesta a adaugat ca, pe domeniul public, vor fi amplasate 20 de lazi cu material antiderapant, stocul de astfel de material, in prezent de 20% din necesarul estimat, urmand a fi completat zilele viitoare. Pentru a degaja caile pietonale, 90 de salariati sunt gata sa actioneze, la nevoie, putandu-se apela si la “forta speciala”, detinutii din Penitenciarul Vaslui, unitate cu care exista un contract in acest sens, uneltele necesare fiind pregatite in proportie de 90%.

Societatile distribuitoare de energie electrica si gaze naturale, DelgazGrid SA si Gaz Est SA, au luat la randu-le masuri pentru a asigura continuitatea furnizarii acestor servicii. Posesorii de centrale termice de apartament au primit asigurari ca nu vor fi probleme in aceasta iarna cu furnizarea de gaz metan in vederea incalzirii locuintelor. “Gaz Est are capacitatea de a presta servicul de distributie a gazelor naturale in siguranta, indiferent de sezon, furnizarea catre consumatorii casnici si noncasnici se va face in regim de continuitate. Nu sunt restante de plata la unitatile de invatamant din subordinea municipalitatii, iar cat priveste Termprod SA, urmeaza a fi incheiat contractul de furnizare de gaze naturale pentru sezonul rece, dupa constituirea unei garantii”, au anuntat reprezentantii societatii.

“in ceea ce-i priveste pe cei circa 450 de abonati la sistemul public de termoficare, din care circa 80 care locuiesc in blocurile ANL, acestia vor avea caldura in apartamente. S-au facut toate demersurile pentru asigurarea necesarului de gaze si energie electrica, reparatiile la punctele de cartier de furnizare a energiei termice au fost finalizate, au fost verificate retelele de distributie, si personalul nostru este gata sa intervina pentru repararea oricaror avarii. incepand cu 1 noiembrie, imediat ce temperaturile nocturne scazute vor cere acest lucru, suntem gata sa furnizam caldura catre populatie”, a declarat Toderica Toma, directorul Termprod Vaslui.

Cat despre bugetul necesar, pe langa incasarea datoriilor unora dintre abonati, luna trecuta, societatea a primit 1 milion de lei din bugetul local pentru acoperirea pierderilor contabilizate in urma furnizarii de energie termica catre populatie. Si in aceasta iarna, abonatii Termprod vor plati doar 180 de lei/gigacaloria, Primaria Vaslui subventionand diferenta pana la pretul de prodcere si transport a energiei termice, estimat la 481 lei/gigacaloria, in plus, vasluienii cu venituri reduse vor putea beneficia de subventii acordate de guvernul Romaniei, pentru compensarea facturilor la energie termica, gaze naturale ori combustibil solid neceare pentru incalzirea locuintelor.

“Aquavas Sucursala Vaslui are asigurate resursele financiare si materiale pentru tratare si epurare, sunt pregatite utilajele de interventie pe timp de iarna si am facut demersuri pe langa asociatiile de proprietari si catre populatia care locuieste la case sa-si izoleze conductele, pentru a evita ca acestea sa inghete si astfel sa fie lipsiti de apa potabila. Daca acest lucru totusi se va intampla, suntem pregatiti sa intervenim in timp util, la fel in cazul unor eventuale avarii la retelele de alimentare cu apa si cele de canalizare”, a anuntat ing. Ticu Bahnaru, directorul Aquavas Sucursala Vaslui.

Cat priveste transportul in comun, conducerea Transurb SA a luat toate masurile ca acesta sa se desfasoare in conditii normale chiar si pe timp de iarna. “Au fost achizitionate 44 de anvelope noi, au fost inlocuite radiatoarele si aerotermele de pe vehiculele care necesitau acest lucru, toate masinile au fost prevazute cu lopeti si nisip, a fost constituit stocul de ulei si combustibil necesar, si am luat masuri, prin contractele incheiate, ca motorina sa ne fie livrata fara intarzieri. Exista resursa umana necesara, chiar si personal care sa se prezinte noaptea pentru a porni masinile, daca va fi cazul”, a anuntat Mariana Placinta, directoarea Transurb SA.