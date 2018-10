Vasluieni printre laureatii Salonului de Literatura Umoristica

Un reper important al Festivalului de Umor “Constantin Tanase” l-a constituit Salonul de literatura-umoristica, concurs organizat de Biblioteca Judeteana „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui. Editia din acest an s-a bucurat de o larga participare, 118 de autori fiind înscrisi în concurs la cele doua sectiuni: carte si manuscris.

Tema editiei din acest an a fost „Calatori în Costa Rica si Madagascar”, organizatorii considerand-o una foarte generoasa, desi participantii au avut o alta opinie, sustinand ca subiectul este unul foarte greu. „Festivalul de la Vaslui nu este unul în care dam o tema simpla, despre sex, alcool sau politica, ci dam teme care sa probeze calitatile deosebite ale participantilor. De la o editie la alta am constatat ca cei mai multi scriitori de umor suburban renunta sa mai trimita lucrari la acest concurs, pentru ca stiu rigoarea juriului si stiu ca din start aceste lucrari sunt excluse de la jurizare. Am avut, ca de fiecare data, personalitati de marca din randul creatorilor de umor în juriile celor doua sectiuni. Vreau sa multumesc din suflet colegilor bibliotecari, care au muncit pentru acest festival, sa multumesc din tot sufletul pentru întelegerea de care au dat dovada membrii celor doua jurii si, nu în ultimul rand, sa le multumesc celor care au îndraznit sa trimita lucrari la acest concurs”, a spus Gelu Bichinet, directorul Bibliotecii Judetene “Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui.

George Corbu, presedintele juriului de la sectiunea manuscris, a tinut sa-i confere directorului bibliotecii vasluiene o diploma de excelenta pentru „sarbatoarea nationala a umorului”, reflectata prin organizarea celei de a 25-a editii a Salonului de Literatura Umoristica.

„Evenimentul de astazi este major în viata umorului romanesc, o manifestare bienala si marturisesc ca înca de la începutul anului o asteptam. Speranta a fost rasplatita prin lucrarile dumneavoastra, înregistrandu-se un salt în calitate. Ne adunam într-un conclav al umorului la Vaslui. Nu vom alege un Papa, nu vom oferi un titlu suprem, n-avem putinta sa declaram aici macar o zi nationala a umorului. Exista în fiecare zi, cate una nationala, mondiala sau europeana. Se sarbatoresc lucruri dintre cele mai caudate. Am o lista de vreo 40, dintre care unele mai nastrusnice decat altele. Astazi este ziua mondiala a animalelor de companie. Asta întruneste adeziunea noastra”, a spus George Corbu.

Presedintele juriului de la sectiunea carte, Cornel Udrea, regreta faptul ca generatia tanara nu mai este preocupata de scris si literatura. „Vad în spate un grup de tineri. Sa nu va speriati de noi. Suntem scriitori, avem tot doua maini si doua picioare. Mi-ar placea sa vad ca unul dintre voi are curaj sa scrie. Sa mearga la profesoara lui de romaneste si sa-i spuna ca scrie si sa-i citeasca, iar colegii sa aprecieze. Am gasit cativa copii care scriu. Se ascundeau, ca si cand ar fi fost o boala venerica. E un privilegiu sa va puna Dumnezeu mana pe crestet pentru asa ceva. Mai ales în domeniul umorului, unde suntem superiori multora”, a afirmat Cornel Udrea.

La sectiunea manuscris, castigatori sunt Nicusor Constantinescu (premiul I si Trofeul Festivalului), Gheorghe Balici si Any Dragoianu (premiul II), Petre Ion Florin Vasilescu si Mihai Salcutan (ambii premiul III). Vlad Poiana (Vaslui), Ion Moraru, Petrus Andrei (Vaslui), David Valentin si Catalina Orsivschi au primit mentiuni.

La sectiunea carte au fost premiati Petru Bruma, Vasile Larca, Vali Slavu, Nichi Ursei, Florentina-Loredana Danila, Nicolae Dragos si George Petrone.

Premiu special-Stefan Cazimir, George Zarafu.

Premiul special „Tanase 25” – Laurentiu Ghita si Mihai Batog Bujenita.