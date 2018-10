Vaslui, locul VII in topul national al numarului de voluntari „Let’s Do It, Romania!”

15 septembrie a fost Zi de Curatenie Nationala (ZCN). Romanii si-au pus manusile, au luat saci si au participat la “Let’s Do It, Romania!”, cea mai mare mobilizare de voluntari din tara, cu scopul de a strange deseurile din arealele naturale. Numaratoarea finala arata ca, la nivel national, un numar total de 365.212 de voluntari au strans 500.815 de saci cu deseuri, respectiv 3.505 tone de deseuri, curatand peste 1,5 milioane de metri patrati din suprafata Romaniei.

Din judetul Vaslui, au raspuns chemarii organizatorilor ZCN 14.040 voluntari, al caror efor s-a concretizat in 18.750 de saci cu deseuri. Din punctul de vedere al numarului de participanti, judetul Vaslui s-a clasat pe locul VII la nivel national, dupa Maramures (35.442 voluntari – 34.248 saci), Botosani (32.740 voluntari – 22.873 saci), Gorj (26.500 voluntari – 55.000 saci), Suceava (23.845 voluntari – 23.682 saci), Bihor (23.000 voluntari – 30.000 saci) si Dolj (20.000 voluntari – 38.500 saci), si in fata unor judete mult mai mari, Cluj (12.000 voluntari – 13.000 saci), Mures (11.500 voluntari – 15.000 saci), Arges (10.600 voluntari – 10.500 saci).

“Am fost coplesiti de sustinerea pe care a avut-o Let’s Do It, Romania! intr-un an dificil din foarte multe puncte de vedere, de la contextul politic si social, la diverse provocari din partea vremii sau organizatorice. Cu toate acestea, am reusit cea mai mare mobilizare de pana acum. Chiar daca, aparent, vorbim despre o singura zi de curatenie pe an, efectele ei se vad mult dupa, in mentalitatea oamenilor despre deseuri si despre puterea de a schimba in bine Romania. in urma ei raman constiinta civica si respectul fata de natura. Multumim tuturor celor care au dat cateva ore din timpul lor de week-end pentru Let’s Do It, Romania!”, a declarat Ionut Iordachescu, Project Manager.

La curatenie au participat peste 1.200 de primarii, scoli din toata tara, institutii judetene, alaturi de companii, ONG-uri si centre de plasament. De asemenea, mii de soldati ai Armatei Romane, angajati ai Politiei, Pompierilor si Jandarmeriei au luat parte la Ziua de Curatenie Nationala, dar si angajati ai penitenciarelor si detinuti.

Din cauza focarelor de pesta porcina anuntate cu numai cateva zile inainte de eveniment, ZCN a fost anulata in judetul Ialomita, iar in judetele Calarasi si Ilfov s-a desfasurat numai in anumite zone, afectand negativ numarul de voluntari participanti. De asemenea, inundatiile care au avut loc in lunile iunie si iulie au afectat evenimentele de cartare – identificare a mormanelor de deseuri. Cu toate acestea, peste 2.000 de mormane au fost puse pe Harta Deseurilor prin aplicatia World Cleanup.

Let’s Do It, Romania! nu ar fi posibil fara organizatorii locali din fiecare judet. La nivel national, peste 400 de voluntari au contribuit la organizarea celei mai mari miscari sociale din Romania.

La nivelul societatii civile, 150 de organizatii neguvernamentale si grupuri civice din Romania, reunind zeci de mii de copii, tineri si adulti implicati si sute de mii de beneficiari si-au asumat impreuna sustinerea Zilei de Curatenie Nationala, prin memorandumul semnat in luna iulie.