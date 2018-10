Va reveni Vasluiul la sistemul centralizat de termoficare?

Date fiind pierderile constante inregistrate de SC Termprod SA Vaslui pentru producerea, distributia si furnizarea de agent termic catre cei circa 650 de beneficiari, cati mai sunt bransati in prezent la sistemul centralizat de termoficare, Primaria va face un studiu de oportunitate pentru generalizarea acestui serviciu, initial la nivelul unui cartier. “Toate studiile arata ca viitorul este al sistemului centralizat, folosirea centralelor de apartament, pe langa faptul ca se va face cu costuri din ce in ce mai mari, duce si la poluarea mediului. Dat fiind ca se pot accesa si fonduri europene, sistemul centralizat ar putea fi reabilitat si rentabilizat, iar cetatenii ar putea fi convinsi sa revina la acest sistem”, este propunerea consilierului liberal Marius Arcaleanu, insusita de primarul Vasile Paval. Doar pentru sezonul rece, acoperirea partiala a pierderilor Termprod costa municipalitatea 1 milion de lei, pe langa subventiile alocate de la bugetul de stat sau cel local.

La ultima sedinta a Consiliului Local Vaslui, furmizorul de agent termic in sistem centralizat, SC Termprod SA, a facut o cerere catre municipalitate de acordarea sumei de 1 milion de lei pentru acoperirea partiala a pierederilor societatii, cerere aprobata in unanimitate. Pierderile in cauza sunt provocate de diferenta intre costul de producere a gigacaloriei si pretul facturat catre beneficiari, stabilit in prezent la 471,29 lei/Gigacaloria, exclusiv TVA. Acest pret local pentru producerea, distributia si furnizarea energiei termice prin centrale termice de cvartal pe baza de gaze naturale, stabilit la sfarsitul anului trecut, este cu peste 60 de lei mai mare decat in urma cu cinci ani, insa tot nu acopera costurile de productie si transport.

“Odata cu preluarea sistemului de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice catre populatie in sistem centralizat, SC Termprod SA Vaslui a preluat si pierderile tehnologice din activitatea de baza. Aceste pierderi conduc la un randament scazut al instalatiilor, generand costuri mai mari pentru furnizarea agentului termic, consumuri mai mari de gaze naturale. Valoarea subventiilor acordate Termprod a scazut de la an la an, insa doar din cauza reducerii numarului de abonati, reducere care a dus si la o scadere a rentabilitatii. Este necesara alocarea de bani pentru acoperirea partiala a acestor pierderi, pentru evitarea unei crize in care sa fie pusa in pericol furnizarea de energie termica catre beneficiarii sistemului centralizat, furnizare care este considerata un serviciu social”, a motivat primarul Vasile Paval proiectul de hotarare supus atentiei consilierilor locali.

Niciunul dintre acestia nu a contestat necesitatea alocarii banilor respectivi, insa consilierul liberal Marius Arcaleanu a facut o observatie interesanta, preluata apoi si de primarul Paval. “De multi ani, sistemul centralizat de incalzire a locuintelor are probleme, si asta, o spun cu mare responsabilitate, pentru ca nu s-a reusit ceea ce ar fi trebuit facut de la bun inceput. Nemultumiti de acest serviciu, dar si de costurile incalzirii, cei mai multi vasluieni au optat pentru centrale de apartament proprii. Viitorul este insa al sistemului centralizat de distributie a energiei termice; toate studiile recente o arata, si poate si la Vaslui a trebui sa facem ceva in acest sens, fireste, cu o reabilitare totala a actualului sistem. Se pot acesa si fonduri europene in acest sens, s-ar putea apela si la un parteneriat public privat…”, a spus Marius Arcaleanu.

“Sunt de acord cu cele spuse; trecerea la folosirea centralelor de apartament a fost un moment de nisa, suprapus pe o perioada in care costurile productiei si distributiei agentului termic in sistem centralizat erau foarte mari si ii depaseau pe oameni. Acum, cu scumpirea gazelor si a curentului, aceste centrale ar putea deveni nerentabile. Mai mult, sunt semnale ca, in timp, aceste centrale de apartament ar putea fi interzise de Uniunea Europeana. Cand se va intampla asa ceva, trebuie sa fim pregatiti, de aceea propun sa facem un studiu cu privire la modalitatea de distributie cea mai economica si la feed-back-ul in randul cetatenilor fata de trecerea din nou la un sistem centralizat reabilitat, care ar impune costuri mai mici, in conditiile asigurarii aceluiasi confort termic. Acest studiu ar trebui facut la nivelul unui cartier, apoi, in functie de rezultate, extins la nivelul intregului oras, deschizand astfel drumul revenirii la sistemul centralizat. Vom vedea care este viitorul si daca este fezabila aceasta revenire atat din punctul de vedere al costurilor, cat si al convingerii populatiei sa faca acest lucru”, a declarat primarul Vasile Paval.

Respectivul studiu urmeaza a fi facut incepand de anul viitor, insa, daca va fi considerata oportuna, revenirea la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic ar putea dura cativa ani, dupa reabilitarea atat a echipamentelor de producere, cat si a retelei de transport si distributie.