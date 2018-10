Un microbuz, un simpozion si bursele elevilor – subiecte de disputa in CL Vaslui! Marius Arcaleanu, eternul Gica Contra din CL Vaslui

Intentia municipalitatii de a achizitiona, contra sumei de 500.000 lei, un microbuz destinat sportivilor de la CSM Vaslui, dar si finantarea, cu 15.000 lei, a Simpozionului International de Arheologie Didactica, ce va fi organizat de ISJ la Vaslui, nu au fost pe placul consilierului liberal Marius Arcaleanu. El a protestat minute in sir in cadrul ultimei sedinte de Consiliu Local, considerand cheltuielile ca fiind inoportune! |n schimb, Arcaleanu a sustinut marirea cuantumului burselor de merit acordate elevilor vasluieni, propunere care nu a primit girul majoritatii.

Mai multe proiecte de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local (CL) Vaslui au suscitat discutii aprinse, alimentate de liberalul Marius Arcaleanu, care in ruptul capului nu a fost de acord cu propunerile. Prima s-a referit la achizitionarea unui microbuz cu peste 28 de locuri destinat Clubului Sportiv Municipal Vaslui, costul estimat, de 500.000 lei, urmand a fi acoperit din excedentul bugetar de anul trecut. “Am fost primul care a sustinut infiintarea clubului si sunt primul care considera ca nu e momentul sa facem aceasta cheltuiala. Banii putem sa-i folosim pe lucruri mai folositoare, pentru strazi, pentru scoli, pentru burse la elevi. Sportivii pot merge in deplasari si cu autocare inchiriate, ca pana acum, nu le trebuie microbuz nou si modern”, a sustinut, minute in sir, liberalul, in ciuda explicatiilor primite atat de la primarul Vasile Paval, cat si de la directorul CSM, Bogdan Nastase. “Dupa cum stiti, am infiintat acest club sportiv pentru a stimula performantele in acest domeniu a vasluienilor, am facut toate diligentele si am pornit la drum cu doua ramuri, handbal si fotbal, echipele fiind inregistrate la federatiile de resort si, speram, de anul viitor vor avansa in esaloane superioare. Zilele viitoare, vom pasi si cu atletismul, iar incet-incet, vom demara si celelalte patru activitati sportive. Trebuie insa, daca cerem performanta, sa asiguram si conditii. Au fost cazuri in care autocarul cu care se deplasau sportivii s-a defectat, iar ei au stat in drum, pana am trimis un alt autocar! Nu vrem sa se mai intample asa! Mai mult, acest microbuz, care va fi inscriptionat, poate face si imagine sportului vasluian si, in consecinta, municipiului. Avem posibilitatea ca, din excedentul bugetar de anul trecut, sa facem aceasta achizitie. Excedentul trebuie folosit, pentru a nu mai pati ca in acest an, sa pierdem bani la alocarea bugetara de la stat, respectiv nealocarea din cota de TVA a jumatate din excedent!”, a explicat primarul Vasile Paval. in cele din urma, dupa lungi discutii, proiectul de hotarare a fost aprobat, cu o singura abtinere, cea a consilierului liberal Marius Arcaleanu.

Acesta si-a aratat “grija pentru bugetul municipiului” si la urmatorul punct de pe ordinea de zi, privind participarea financiara a CL Vaslui cu 15.000 lei la Simpozionul International de Arheologie Didactica, ce va fi organizat de ISJ. “Ce beneficii avem de la acest eveniment, mai ales ca este la prima editie? Prea usor cheltuim niste bani pentru microbuze sau tot felul de evenimente, si cand e vorba de burse pentru elevi, spuneti ca nu sunt fonduri! Si pana la urma, ce-i cu acest simpozion, in beneficiul cui este facut? inteleg ca este organizat de Inspectoratul Scolar Judetean, repet, “judetean”. De ce trebuie sa dea municipiul acesti bani?”, a sutinut consilierul liberal. “Este vorba de un eveniment prin care se doreste sarbatorirea Centenarului Unirii si a 50 de ani de la infiintarea ISJ Vaslui, si la care vor participa personalitati din tara si din strainatate, la care si-a anuntat participarea inclusiv ambasadorii Frantei si Republicii Belarus in Romania. Simpozionul este adresat cadrelor didactice si are rolul de a prezenta manuale vechi, metode mai vechi de predare, este un schimb de experienta mai mult decat util cadrelor didactice. in plus, un eveniment de o asemenea amplitudine, chiar daca este la prima editie, contribuie la ridicarea prestigiului si imaginii municipiului Vaslui, lucru pe care, sunt sigur, ni-l dorim cu totii”, a explicat consilierului PSD Luminita Mihaela Varlan, explicatie care nu a fost insa pe placul liberalului. Culmea, colegul sau, Radu Sorin, a sustinut parteneriatul dintre municipalitate si ISJ, aratandu-si chiar ingrijorarea cu privire la subfinantarea simpozionului. Asta pentru ca ISJ Vaslui a solicitat suma de 25.000 lei, iar municipalitatea a acordat doar 15.000 lei! Si acest proiect de hotarare a fost aprobat, cu toata impotrivirea lui Marius Arcaleanu, care s-a abtinut de la vot. in schimb, cand a venit vorba de aprobarea burselor elevilor vasluieni pentru anul scolar 2018 – 2019, acesta a venit cu o propunere de majorare a cuantumului burselor de merit. Astfel, liberalul a propus doua variante de majorare, fie a tuturor celor 2.960 de burse de merit, de la 60 la 80 de lei, fie ca aceasta majorare sa se refere doar la elevii cu media totala cuprinsa intre 8.50 si 9.49, iar cei cu medii intre 9.50 si 10 sa primeasca cate 120 de lei lunar. “Aveti bani sa cheltuiti pe microbuze si simpozioane, trebuie sa gasiti si pentru a impulsiona elevii vasluieni buni la invatatura! Trebuie sa sustinem prin orice mijloace educatia vasluiana, pentru ca aceasta sa performeze, inclusiv prin aceste burse”, a spus Arcaleanu. “Propunerea este interesanta, insa nu cred ca o putem lua in calcul pentru acest an. La inceputul anului viitor, vom discuta si, daca veti fi de acord, vom aloca sumele necesare din buget, la fel cum am facut si in acest an, cand am majorat la 300 de lei bursele de excelenta. Cand am propus aceste cuantumuri, ne-am consultat si cu Consiliul Profesoral, si cu cel al elevilor, cu directorii tuturor scolilor… Nu uitati ca aceste burse au fost introduse acum 5 ani, la initiativa nostra, a Primariei. Atunci, efortul bugetar era de 60.000 lei pentru 1.400 de elevi, si a crescut constant de la an la an, iar acum avem aproape 3.000 de bursieri de merit, cred ca cel mai mare numar in randul oraselor de marimea Vasluiului. invatatura vasluiana nu se finanteaza doar cu burse, noi asiguram tot ce este nevoie pentru asigurarea logisticii si bazei materiale, granturi, participari la diverse evenimente, inclusiv concursuri, ori pentru cresterea gradului de pregatire a cadrelor didactice. Nimeni nu poate contesta, Vasluiul este pe locul doi in tara in ceea ce priveste invatamantul preuniversitar, dovada stand premiile la olimpiade ori faptul ca elevii unei clase de la Liceul “Kogalniceanu” au intrat, toti, la medicina! Iar asta se datoreaza si eforturilor municipalitatii, al carei aproape jumatate din buget, pana anul trecut, se ducea pe educatie!” a explicat primarul Vasile Paval. Conform acestuia, sumele alocate de la bugetul local pentru educatie au crecut constant, de la 4,4 milioane lei, in 2015, la 6 milioane lei, in 2017, fara a pune la socoteala sumele defalcate din cota de TVA primite de la Guvern. Mai mult, daca la Vaslui sunt 2.960 de bursieri de merit dintr-un total de 3.385 de burse acordate de municipalitate, la Barlad, sunt doar 524 de astfel de burse, la Petrosani, 916 burse, iar la Pitesti, referindu-ne doar la orase de aceeasi marime, ceva mai putin de o mie de burse de merit. “Eu salut acordarea acestor burse, dar vreau sa va amintesc ce se intampla la terminarea ciclului liceal. Elevii pleaca la facultate si, cand termina, nu prea mai revin acasa, la Vaslui. Sunt de acord, elevii trebuie sprijiniti inclusiv financiar, dar trebuie sa cream si conditii pentru a reveni acasa, sa contribuie, cu pregatirea acumulata si datorita efortului nostru, la dezvoltarea municipiului Vaslui”, a aratat consilierul liberal Radu Sorin.

Propunerile lui Arcaleanu nu au intrunit cvorumul; cuantumul si numarul burselor in anul scolar 2018 – 2019 au fost aprobate in varianta propusa de municipalitate.