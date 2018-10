Tribunele Stadionului Municipal din Barlad, in plin proces de reabilitare

Pentru ca vechile scaune din plastic rosu de la tribunele Stadionului Municipal din Barlad erau foarte casante si se rupeau chiar si daca spectatorii se lasau putin pe spate, municipalitatea a alocat bani pentru inlocuirea lor cu unele mai rezistente, iar saptamana trecuta au fost demarate lucrarile de reabilitare a tribunelor. Totodata, se monteaza scaune noi si la tribunele terenului sintetic si ale terenului de tenis. Potrivit reprezentantilor primariei, in total, pana pe data de 1 Decembrie, vor fi montate nu mai putin de 2.300 de scaune noi, din fibra de sticla, care le vor inlocui pe cele vechi, confectionate din plastic casant, deci de calitate inferioara si mai putin rezistente. Deja, pana ieri, din numarul total de scaune, 180 au fost montate la tribunele terenului sintetic, iar alte 170 la tribuna terenului de tenis.

„Scaunele vechi erau distruse aproape in totalitate, iar investitia chiar nu mai suporta asteptare. Dupa cum am mai spus, stadionul arata bine si chiar nu ne mai puteam permite sa ne prezentam cu astfel de tribune. Copiii barladenilor merita conditii bune si foarte bune pentru a face miscare, pentru a fi sanatosi, mai ales ca vedem si rezultate de pe urma sporturilor pe care le practica. Si, cine stie, poate in citiva ani, chiar vom reusi sa inchegam o noua echipa de fotbal a orasului. Dar, pana atunci, copiii trebuie sustinuti in permanenta de adulti si e de datoria noastra sa le cream conditii!”, a declarat primarul Dumitru Boros.

Investitia de la stadionul municipiului se ridica la 135.000 de lei, la care se adauga inca 35.000 de lei, contravaloarea manoperei.