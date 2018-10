Trei comune cu probleme, ajutate de CJ

Din putinii bani ramasi in fondul de rezerva aflat la dispozitia administratiei publice judetene, CJ Vaslui a decis sa ajute trei comune cu probleme urgente, in ciuda comentariilor consilierilor judeteni liberali, suparati ca, intamplator sau nu, respectivele comune sunt conduse de primari PSD.

Cu ocazia ultimei rectificari, cand bugetul judetului a fost «periat» cu aproape 43,5 milioane lei, bani atrasi din fonduri europene ce nu ar mai fi putut fi cheltuiti in decursul acestui an, urmand a fi inclusi pe exercitiul bugetar urmator, conducerea CJ a decis sa vina in ajutorul unor comune aflate in dificultate. Practic, din putinii bani aflati la dispozitia administratiei publice judetene, circa 369 mii lei, aproape doua treimi vor fi alocati comunelor Tutova, Codaesti si Ivesti, pentru ca acestea sa rezolve unle probleme stringente. Astfel, Primariei comunei Tutova risca sa i se blocheze conturile pentru o datorie pe care o are la un furnizor, iar acest lucru ar putea afecta implementarea unui proiect finantat cu fonduri europene in valoare de aproape un milion de euro, aflat in derulare. in urma solicitarii primariei, conducerea CJ a decis sa le acorde suma de 133 mii lei, care ar putea rezolva situatia. La fel, in cazul comunei Codaesti, care a solicitat suma de 16.000 de lei pentru a scoate de sub sechestru autoturismul primariei, imobilizat pentru neplata unor arierate. Alti 100.000 lei au fost alocati comunei Ivesti, pentru repararea de urgenta a acoperisului scolii gimnaziale din localitate, aflat in stare grava de degradare, primaria neavand fonduri pentru acest lucru. Aceste ajutoare au fost acordate printr-un amendament la proiectul de rectificare de buget depus de vicepresedintele CJ Ciprian Trifan in cursul sedintei de joia trecuta. Consilieri liberali au comentat cu privire la depunerea acestui amendament, in special pentru ca cele trei comune ce beneficiaza de ajutor sunt conduse de primari si consilii locale majoritar PSD. “Am fi vrut sa vedem si comune liberale care sa se bucure de atentia dumneavoastra. Asa, putem banui ca faceti presiune asupra alesilor din opozitie sa treaca la PSD, doar pentru a beneficia de alocari financiare mai generoase. Am dori sa incetati cu aceste discriminari si sa dati bani si comunelor liberale”, a declarat liberalul Gheorghe Viziteu. “Este doar o propunere, care se va concretiza in urma votului. Este un amendament depus de mine in calitate de consilier judetean, si la fel puteti proceda si dumneavoastra”, a replicat Ciprian Trifan. Amendamentul in cauza a fost aprobat cu mare majoritate, cu un singur vot “impotriva”, al liberalului Viziteu.